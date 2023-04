Innocent Alps: "Wir wollen gut für die Menschen sein"

Zukunftsfähigkeit im Unternehmenskosmos: Nachhaltig wirtschaften, zukunftsfähig mit den Ressourcen der Umwelt umgehen. Was heißt Nachhaltigkeit eigentlich für Unternehmen?

Seit geraumer Zeit ist das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde. Vor allem Betriebe schreiben sich gerne auf die Fahnen, nachhaltig zu sein. Doch was heißt das eigentlich - betrifft das lediglich wirtschaftliche Ziele? Welche Rolle spielen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und: Wie kann man als Unternehmen nachhaltig fungieren?

Franz Bruckner, Geschäftsführer von Innocent Alps in der DACH-Region, stand den "Salzburger Nachrichten" Rede und Antwort.

Wie definieren Sie Nachhaltigkeit im Unternehmenskosmos? Franz Bruckner: Wir haben immer gesagt, dass wir uns für das einsetzen wollen, was wichtig ist, und die Dinge besser hinterlassen wollen, als wir sie vorgefunden haben. Seit 2018 sind wir eine zertifizierte Benefit Corporation (B Corp). Das heißt, wir haben uns einer Bewegung von Unternehmen auf der ganzen Welt angeschlossen, die sich dazu verpflichten, eine Kraft für das Gute zu sein. Somit definieren wir Nachhaltigkeit als wirtschaftliche Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzugehen und zu zeigen, dass auch Unternehmen Werte vertreten können. Wir behandeln jeden Menschen mit Respekt, teilen unsere Lernprozesse und Erfahrungen, setzen uns für bessere Geschäftspraktiken ein und inspirieren andere. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, ein erfolgreiches Unternehmen zu sein und gleichzeitig den Menschen zu helfen, langfristig gut zu leben.

Was genau wird bei Innocent Alps für die Nachhaltigkeit getan? Wir setzen uns täglich dafür ein, unsere Unternehmenskultur, in der jede und jeder respektiert und gefördert wird, zu schützen und weiterwachsen zu lassen. Wir ermutigen jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter, positiv zu handeln, Verantwortung zu übernehmen und nachhaltig zu entscheiden. In allem, was wir tun, wollen wir rundum gut für die Menschen und die Umwelt sein. Aus diesem Grund haben wir die Innocent Foundation gegründet. Es handelt sich dabei um eine unabhängige Wohltätigkeitsorganisation, die den Hungernden der Welt hilft. Wir spenden jährlich zehn Prozent unseres Gewinns für den guten Zweck und haben uns verpflichtet, bis zum Jahr 2025 CO 2 -neutral zu sein. Zudem haben wir unseren eigenen "Big Blender" gebaut, eine nachhaltige vollelektrische Misch- und Abfüllanlage. Und natürlich werden wir nie aufhören, nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, unsere Verpackungen nachhaltiger zu gestalten.

Stichwort "nachhaltig" im Inhalt: Wo kommen die Rohstoffe für die Smoothies und Säfte her? Wir bekommen unser Obst und Gemüse aus der ganzen Welt. Mangos aus Indien. Orangen aus Brasilien. Erdbeeren aus Spanien. Allerdings kaufen wir unsere Zutaten nicht von jedem. Während es natürlich wichtig ist, dass wir die leckersten Ingredienzien verwenden, die wir bekommen können, ist es noch wichtiger, dass wir sie auf möglichst nachhaltige Weise beschaffen. Bis Ende 2023 werden 100 Prozent unserer Zutaten aus nachhaltiger Produktion stammen. Alle unsere Verarbeitungsstandorte werden einem Supplier Guiding Principle Audit oder einer gleichwertigen Prüfung unterzogen worden sein und alle unsere Bauernhöfe werden anhand des Farm-Sustainability-Assessment-Standards der Sustainable-Agriculture-Initiative-Plattform oder einer vergleichbaren Benchmark verifiziert sein.

Wie sieht sich Innocent Alps in seiner Rolle als Arbeitgeber? Innocent ist ein werteorientiertes Unternehmen. Unsere Werte sind eingebettet in unsere Kultur, unsere Arbeitsweise und die Entscheidungen, die wir treffen. Wir stellen sicher, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Entscheidungsfindung mit am Tisch sitzen und sich wohlfühlen, ihnen vertraut wird und sie befähigt werden, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Wir nehmen uns auch nicht zu ernst, wenn es um Hierarchien geht. Jeder steht für ein Gespräch zur Verfügung. Als B Corp spielen unsere Werte eine wichtige Rolle. So wird sichergestellt, dass wir bei allem, was wir tun, ein verantwortungsvolles Unternehmen sind. Wichtig ist, dass jeder und jede bei Innocent einen Part übernimmt. Wir sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen echten Beitrag zu unseren Nachhaltigkeitsverpflichtungen leisten können. Alle haben die Möglichkeit, die Innocent-Stiftung zu unterstützen und jedes Jahr einen Tag ehrenamtlich tätig zu sein. Die Mitarbeitenden werden außerdem aufgefordert, ihre Nachhaltigkeitsverpflichtungen als Teil ihrer individuellen Jahresziele zu definieren.

Innocent Alps betont, gegen die moderne Sklaverei zu arbeiten. Wie darf man sich das vorstellen? Bei Innocent wollen wir gesunde, leckere Säfte und Smoothies auf eine Weise herstellen, die den Menschen und der Umwelt hilft. Wir haben unsere eigene Menschenrechtspolitik auf der Grundlage internationaler Standards entwickelt, die jegliche Form von Zwangsarbeit verbietet und Richtlinien zu Themen wie Gesundheit am Arbeitsplatz und Arbeitszeiten enthält. Seit der Einführung unserer Politik haben wir Menschenrechtsstandards in unsere Lieferantenverträge aufgenommen und Programme eingeführt, um sicherzustellen, dass wir erkennen, wo wir noch mehr tun können. Wir stellen Nachforschungen an und besuchen unsere Zulieferer regelmäßig, um sie auf Risiken moderner Sklaverei zu überprüfen. Und wir stellen sicher, dass viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch mit den Menschenrechten befassen. Dieser Ansatz erfordert etwas mehr Zeit und kann kostspielig sein, aber es ist wichtig, dass wir nichts unversucht lassen.