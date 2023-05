IT-Recruiting-Day

Betriebe treffen am 31. Mai 2023 auf Nachwuchs-IT-Expertinnen und -Experten.

Mit der Qualifizierungsmaßnahme Step2Coder will man dem Fachkräftemangel in der IT-Branche entgegenwirken.

In der heutigen digitalen Welt ist eine leistungsstarke IT-Abteilung unverzichtbar. Die Personalsuche gestaltet sich jedoch häufig schwierig und zeitintensiv. "Es gibt sie: junge Menschen, die motiviert sind, sich in dem Bereich zu etablieren, und auch das Talent mitbringen", ist Ramona Toth überzeugt. Sie ist die Salzburger Geschäftsfeldleiterin des Vereins zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung (FAB).

Qualifizierungsmaßnahme Step2Coder

Mit der Qualifizierungsmaßnahme Step2Coder wolle man dem Fachkräftemangel in der IT-Branche entgegenwirken. Diese bietet der FAB im Auftrag des AMS Salzburg und in Kooperation mit dem CodingClub Salzburg (vertreten durch Arthur Schuchter und Team) an.

Beim Recruiting-Day am 31. Mai 2023 können interessierte Unternehmen die zukünftigen IT-Expertinnen und -Experten der aktuellen Step2Coder-Auflage persönlich kennenlernen. "Wir kennen die Anforderungen der IT-Branche und können Unternehmen daher genau passende potenzielle Bewerberinnen und Bewerber für eine Ausbildung oder den Quereinstieg vermitteln", betont Sigrid Gsenger, die die Qualifizierungsmaßnahme leitet.

Die Step2Coder-Teilnehmer absolvieren übrigens ein dichtes Programm: Innerhalb von 16 Wochen erlernen sie die Grundlagen der Informatik sowie der Programmierung und setzen sich intensiv mit Datenbanken sowie Netzwerktechnik und Netzwerksicherheit auseinander.

Infos und Anm. zum Recruiting-Day:

www.fab.at - Step2Coder

Ansprechperson: Sigrid Gsenger