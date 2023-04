JobExtra 04/2023: Hut ab vor freiwilligem Engagement

Freiwilliges Engagement hat in den vergangenen Jahren - trotz Herausforderungen wie der Coronapandemie - weiter zugenommen. 3,73 Millionen Menschen engagieren sich österreichweit in ihrer Freizeit freiwillig und unentgeltlich in Vereinen, Kirchen, Organisationen und Initiativen für andere oder gesellschaftliche Belangen.

BILD: SN/SN