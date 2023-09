Von Kräuterkunde bis Kundenservice: Einblicke in die spannende Drogisten-Lehre

Ein Tag als Drogist ist fast so vielfältig, wie der Inhalt der bunt gefüllten Regale in der dm-Filiale Oberndorf. Das merken wir bei unserem spannenden Drehtag mit dem 18-jährigen Andreas, der dort seine Lehre macht.

Bereits während seiner Zeit an der Landwirtschaftsschule erwachte sein Interesse für Heilpflanzen und deren positive Wirkungen. Dieses Interesse brachte ihn schließlich zum drogerie markt dm, wo er sein Wissen nun mit Kund:innen teilen kann. Wir durften den engagierten Lehrling einen Tag lang bei seiner Arbeit begleiten.

Umfassende Ausbildung: Fachwissen & Fingerspitzengefühl

Von der fachkundigen Beratung der Kund:innen, über Heilpflanzenlehre bis hin zum eigenverantwortlichen Kassieren - Andreas Ausbildung zum Drogisten verlangt sowohl Fachwissen als auch Fingerspitzengefühl im Umgang mit Menschen. Dafür wird er in der Berufsschule und direkt in der Filiale bestens ausgebildet und lernt alles, was einen kompetenten Drogisten ausmacht.

Das Smartphone als ständiger Begleiter im Arbeitsalltag

New Work ist bei dm drogerie markt nicht nur ein Schlagwort. Andreas und seine Kolleginnen nutzen das Smartphone als Erleichterung ihrer täglichen Arbeit - von der Prüfung des Lagerbestandes bis hin zum Blick in die dm interne Lernwelt ist alles möglich: "Unser internes Aus- und Weiterbildungsangebot deckt fachliche Lerninhalte sowie persönlichkeitsbildende Seminare ab." - erklärte Lehrling Andreas.