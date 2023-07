Nachhilfe im Sommer: Erfolgreich ins neue Schuljahr

Strategische Planung für erfolgreiche Lernferien

Um in den Ferien lernerisch erfolgreich zu sein, ist es wichtig, eine Strategie zu entwickeln und die Beweggründe zu definieren. Zuerst muss abgeklärt werden, was das eigentliche Ziel des Lernens sein soll: Ist es eine bevorstehende Nachprüfung, die Festigung des Stoffes oder die allgemeine Vorbereitung auf das kommende Schuljahr? Nach Klärung dieser Fragen kann ein passender Plan aufgestellt und - je nach Ausmaß des Lerndefizits - beschlossen werden, ob man neben dem Lernen zu Hause zusätzlich einen "normalen" Ferienkurs oder gar einen Intensivkurs an einem Nachhilfeinstitut besuchen soll.

Lernferien mit genügend Freizeit

Das Gleichgewicht zwischen Freizeit und Lernen darf ebenfalls nicht aus den Augen verloren werden: "Neben der richtigen Strategie ist es ganz wichtig, die Balance zwischen Freizeit und Lernen zu erhalten", sagt Kalina. "Damit Kinder motiviert bleiben und Freude am Lernen haben, ist eine erste Erholungsphase nach dem Schulschluss wichtig." Der Juli soll demnach offiziell frei von schulischen beziehungsweise lernerischen Verpflichtungen sein. "Wir empfehlen daher, Nachhilfekurse ab dem August zu starten. Ferienkurse bei der Schülerhilfe sind als Wochenkurse konzipiert und dauern zehn Unterrichtsstunden - da bleibt also auch weiterhin ausreichend Zeit für Freizeit." Als zentraler Punkt des Lernens und Nachholens in den Ferien gilt stets, dass man stressfrei und ohne direkten Prüfungsdruck Unterrichtsstoff nacharbeiten kann. Die Ferienkurse sollten daher ebenso in einer entspannten Umgebung, ohne zusätzlichen Hausaufgabenstress, sowie in kleinen Gruppen stattfinden. Und: "Wer denkt, Nachhilfe beginnt erst bei den Größeren, der irrt sich. Gerade bei Kursen für Volksschülerinnen und Volksschüler, die den Übergang zum Gymnasium beziehungsweise in die Mittelschule vor sich haben, spüren wir einen immer stärkeren Andrang", so Kalina. Vorrangiges Ziel hinter dem Lernen im Sommer soll trotz allem stets sein, die Motivation und das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen schon vor dem Schulstart so zu stärken, dass sie mit einem guten Gefühl ins neue Schuljahr starten.