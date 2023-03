"Österreich steht sich oft selbst im Weg"

Juristin und TikTok-Star: Mit ihrer gesellschaftskritischen Comedy setzt Toxische Pommes die Spielregeln des Kulturbetriebs außer Kraft.

Auf der Bühne Lachgarantin, im Interview branchenkritisch: Toxische Pommes - die Künstlerin will ihren Namen nicht preisgeben - über Hobbys, die zum Zweitstandbein werden, die Vorteile von Diversität und die Grenzen des Humors. Kommenden Donnerstag gastiert sie mit ihrem ersten Comedy-Programm "Ketchup, Mayo und Ajvar - Die sieben Sünden des Ausländers" in der ArgeKultur Salzburg.

Über soziale Medien wie TikTok sind Sie bekannt geworden. Wenn Sie in der Kabarettszene weiter nach oben wollen - geht das, ohne die richtigen Leute zu kennen? Toxische Pommes: Ja, natürlich geht das. Dennoch finde ich es auch wichtig, über Nepotismus zu sprechen. Also auf gut Österreichisch: über die Freunderlwirtschaft. Österreich ist ein kleines Land und so wie in vielen anderen Branchen begegnet man ihr auch in der Kunst- und Kulturbranche. Wenn ich in diesem Land eines gelernt habe, dann, wie wichtig es ist, die richtigen Leute zu kennen. Dennoch habe ich den Eindruck, dass sich vor allem durch die sozialen Medien mittlerweile die Instanzen ändern, die darüber entscheiden, wer mit seiner kreativen Arbeit breitere Aufmerksamkeit erlangt: War man früher vielleicht eher auf die richtigen Leute angewiesen, die einen gefördert haben, kann das heute auch ein undurchsichtiger Algorithmus sein.

Nicht alle haben in Kunst und Kabarett den gleichen Zugang zu Entscheiderinnen und Entscheidern. Ein Hemmschuh? Selbstverständlich. Genauso wenig wachsen alle in Familien auf, die die Ressourcen haben, ihren Kindern Interesse und Verständnis für Kunst zu vermitteln. Dass man nicht unbedingt aus einer bürgerlichen Familie stammen, von klein auf jede Woche zum Klavierunterricht gegangen sein und sich elitärer Ausdrucksformen bedienen muss, um künstlerisch Erfolg zu haben, habe ich persönlich erstmals durch die Autorin Stefanie Sargnagel verstanden. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Österreich ein recht antiquiertes und konservatives Kulturverständnis hat und sich damit oft selbst im Weg steht.

Wie lustig dürfen Frauen sein? Ich verstehe nicht, warum für Frauen andere Maßstäbe gelten sollten als für andere Menschen. Ich persönlich möchte mit meiner Comedy nicht nach unten treten, das ist meine Grenze. Stattdessen finde ich es viel interessanter, mich über bestehende Machtverhältnisse lustig zu machen. Dass Frauen angeblich nicht lustig sein sollen, habe ich zwar schon immer wieder gehört, aber ich habe den Eindruck, dass langsam immer mehr durchsickert, dass das nichts als sexistischer Müll ist.

Sie gehen einem Vollzeitjob als Juristin nach, sind mit Schicksalen und trockener Gesetzesmaterie betraut. Wie gelingt es Ihnen, auf Ihre komödiantische Seite umzuschalten? Die meisten Menschen haben ein strenges Bild von Juristinnen, Juristen. Genau deshalb mache ich mich auch so gerne über mein Berufsfeld lustig. Wenn ich einen ernsten beruflichen Termin habe, mache ich natürlich kein Stand-up-Programm, aber ich spiele auch gerne einmal in meinem juristischen Beruf den Kasperl. Ich finde, es tut einfach gut, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Deshalb freue ich mich auch, dass ich das Glück hatte, mein Comedy-Hobby ein Stück weit zu einem zweiten Beruf zu machen.

Während der Pandemie haben Sie begonnen, kurze Clips online zu stellen. Sie thematisieren in Ihren Videos auch immer wieder toxisch-männliches Verhalten. Ich denke, es ist ein Thema, das zwar viele von uns schon länger beschäftigt, aber erst in den vergangenen Jahren breiter und offener diskutiert wird. Auch mich beschäftigt und ärgert toxisch-männliches Verhalten in meinem Alltag immer wieder, weshalb ich es auch immer wieder in meinen Videos thematisiere und karikiere.

Welcher Antrieb steckt hinter Ihren Inhalten? Inspiration für meine Videos hole ich mir meistens aus Alltagserlebnissen und -beobachtungen. Mich nerven ganz allgemein Menschen, die andere Menschen als nicht gleichwertig betrachten und/oder sie so behandeln. Dass meine Videos im Netz keinen gesellschaftlichen Wandel anstoßen werden, ist mir bewusst. Dennoch freue ich mich, wenn mir Leute mitteilen, dass sie sich durch die Videos gesehen oder verstanden fühlen. Das Schöne an Humor ist für mich, dass man oft auf eine leicht verdauliche Art und Weise provokante Fragen stellen kann. Dabei will ich nicht die sein, die den Zeigefinger hebt und festlegt, was richtig und was falsch ist, sondern einfach noch eine weitere Perspektive zeigen. In manchen Bereichen sind wir es gewohnt, die Welt durch eine Linse zu sehen, wodurch uns wesentliche Aspekte verborgen bleiben. Dabei gibt es meistens mehr als eine Perspektive. Je mehr Perspektiven, desto interessanter wird alles.

Sie als Frau mit Migrationshintergrund repräsentieren eine jener Gruppen, die Sie sich stärker im Fokus der Aufmerksamkeit wünschen. Welche Menschen würden Sie noch gerne vor dem Vorhang sehen? Es gibt so viele weiße Cismänner im Comedy-Business, dass man sich fast fragen könnte, ob Österreich nur sie für lustig hält. Auch ich lache mit ihnen und über sie, aber mich interessieren auch Geschichten, die von anderen Menschen erzählt werden. Wo sind People of Color, Transpersonen, wo Leute mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Behinderungen? Wieso fehlen sie im Mainstream? Warum interessieren uns ihre Geschichten scheinbar nicht? Darauf hätte ich gerne Antworten.

Werbung platzieren Sie auf Ihren Onlinekanälen dezidiert nicht. Bleibt Ihre Comedy ein Hobby oder können Sie Kunst in Geld verwandeln? Ich bin keine Marketing-Influencerin. Das heißt, ich gehe keine Werbekooperationen auf TikTok oder Instagram ein und verdiene dadurch auf diesen Plattformen kein Geld. Allerdings haben sich durch meine Videos, mit denen ich aus Spaß und Langeweile begonnen habe, mittlerweile tolle andere Gelegenheiten ergeben: So habe ich zum Beispiel vergangenes Jahr mein erstes Solo-Bühnenprogramm geschrieben. Seit Mai 2022 trete ich mit meinem Comedy-Programm "Ketchup, Mayo und Ajvar - Die sieben Sünden des Ausländers" auf Bühnen in Wien, Berlin oder Salzburg auf. Momentan arbeite ich außerdem an einem Buch.