Plagiat: Die Gefahr des geistigen Diebstahls

Diebstahl geistigen Eigentums: Warum wird plagiiert? Eine Schreibcoachin verrät ihre Ansichten und gibt Tipps, wie man nicht in die Plagiatsfalle tappt.

Plagiarismus - das Vorlegen fremden geistigen Eigentums als eigenes oder Teil eines eigenen Werkes - verstößt gegen die Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens. Gemäß der Novelle des Universitätsgesetzes (UG) von 2021 des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung bedeutet gute wissenschaftliche Praxis, "im Rahmen der Aufgaben und Ziele der jeweiligen Einrichtung die rechtlichen Regelungen, ethischen Normen und den aktuellen Erkenntnisstand des jeweiligen Faches einzuhalten". Diese liegt daher nicht vor, wenn "in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang vorsätzlich oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht werden (Manipulation, Erfindung) oder geistiges Eigentum anderer unbefugt verwertet wird (Plagiat)". Plagiarismus ist rechtswidrig und kann in Österreich - neben der Aberkennung des akademischen Grades - mit einer Geldstrafe von bis zu 15.000 Euro geahndet werden.

Plagiat-Scan und Prävention: Wie man wissenschaftliche Fehler vermeidet

"Strafen können keine bessere Aufklärung, keine bessere Hilfestellung und keine verbesserte Betreuung ersetzen", ist sich die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft der Universität Salzburg sicher. Die Studierendenvertretung bietet daher auch einen Plagiatsscan an. Frei nach dem Motto: "Prävention verhindert Probleme." Vor allem, wenn der Studierendenalltag gerade einmal wieder stressig ist und vielleicht sogar mehrere Seminararbeiten zeitgleich verfasst werden müssen. Dass in solchen Fällen Fehler unterlaufen, ist keine Seltenheit. Zudem kann man die wissenschaftliche (Abschluss-)Arbeit auch durch verschiedene, oft kostenlose Software-Programme aus dem Internet prüfen lassen. Generell wurde das Thema Plagiarismus in der Vergangenheit immer wieder durch sogenannte Plagiatsjäger vor den Vorhang geholt, die sich die Aufdeckung von Mängeln an wissenschaftlichen Arbeiten prominenter Personen auf die Fahnen geschrieben haben. Nicht zuletzt waren dabei auch Arbeiten aus einer Kooperation der University of Salzburg Business School (SMBS) mit der staatlichen Universität in Riga im Fadenkreuz.



Warum plagiieren Menschen?

Die Problematik des Plagiierens beginnt natürlich nicht erst, wenn man sein Gedankengut vor Gericht verteidigen muss, sondern bereits in der Ausbildungszeit. Schreibcoachin Sarah Vaclav ist der Meinung, dass wissenschaftliches Schreiben von Grund auf richtig erlernt werden muss. Abseits des bewussten Täuschens besteht die Gefahr, dass man trotz reinen Gewissens schlampig arbeite und so die Kriterien guter wissenschaftlicher Arbeit verfehle. Das Ergebnis: ein Plagiat. Auf die Frage, warum Menschen plagiieren, antwortet die Expertin: "Man traut sich selbst nicht zu, die Arbeit richtig zu verfassen, und versucht, die Verantwortung an jemand vermeintlich Professionelleren abzugeben und so eigene Unsicherheiten zu kompensieren." Grund dafür sei unter anderem der Tunnelblick, gute Noten erzielen zu wollen. Die Lösung ist laut der Coachin eine bessere Aufklärung, was gute wissenschaftliche Praxis ausmache.



Tipps zur Vermeidung von Plagiat aus Zeitmangel

Ein großer Faktor in Sachen Plagiarismus ist der Mangel an Zeit. Der wiederum ist laut der Expertin auf fehlendes Wissen über die richtige Planung und Organisation einer wissenschaftlichen Arbeit zurückzuführen: "Meistens werden Studierende überschüttet mit Aufgaben, die innerhalb kürzester Zeit abgegeben werden sollen. Überforderung setzt ein, und dann wird plagiiert." Wie lauten ihre Tipps, um nicht in diese Falle zu tappen? "Um nicht Gefahr zu laufen, von einer Informationsflut erdrückt zu werden, sollte man sich Speedreading und Speedwriting aneignen. Diese Fähigkeiten kann man erlernen", sagt Vaclav. Dabei geht es nicht darum, alles im Eiltempo hinter sich zu bringen, sondern darum, schneller klare Gedanken zu fassen, diese zu vernetzen und zu bündeln. Wissenschaftliches Arbeiten ist bekanntlich nicht immer ein Spaß - oft ein weiterer Grund, dem Plagiarismus zu verfallen. "Oftmals wird das wissenschaftliche Arbeiten sehr trocken vermittelt, was in fehlender Motivation resultiert", erläutert Vaclav. Es brauche demnach neue Perspektiven, denn: "Wissenschaftliche Arbeiten sollten einen Mehrwert haben - für einen selbst und die Wissenschaft." Diesen Mehrwert erreiche man durch das Erlernen und Praktizieren sauberen wissenschaftlichen Arbeitens - und darin, die negativ behafteten Vorurteile abzulegen. Die Expertin: "Wenn einem bewusst wird, dass man auch selbst vom Prozess des Schreibens profitiert, dann ändert sich die Einstellung von selbst und die Motivation wird geweckt."