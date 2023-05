Remote Work! Ja, aber wo? - Die Top-5-Reiseziele für digitale Nomaden

Ein Zielland muss mehrere Kriterien erfüllen, um attraktiv zu sein. Neben der Internetgeschwindigkeit geht es auch um Raum zum Leben, Lage des Arbeitsplatzes, Co-Working-Spaces und die Lebenshaltungskosten.

Digitale Nomaden haben die Freiheit, von überall auf der Welt aus zu arbeiten. Diese Freiheit ist gleichzeitig eine Möglichkeit, Lebensstil und Arbeit nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Was auf den ersten Blick traumhafte Aussichten verspricht, kann sich aber als Herausforderung herausstellen, vor allem wenn es darum geht, ein Zielland mit optimalen Arbeitsbedingungen zu finden.

In ausführlicher Recherche hat die Reise- und Buchungsplattform Omio die besten Länder für digitale Nomaden untersucht und dabei die beliebtesten Länder, die sichersten Destinationen sowie die familienfreundlichsten Orte ermittelt. Die Untersuchung berücksichtigte Faktoren wie die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten, Internetpreise und -geschwindigkeit, Verfügbarkeit von Co-Working-Spaces und Sicherheitsbedingungen.

Die besten Länder für digitale Nomaden

Anhand der oben genannten Kriterien wurden die Top-5-Reiseziele für digitale Nomaden erstellt. Als relativ sicher mit einer vielfältigen Auswahl an Co-Working-Spaces und einer durchschnittlichen Internetgeschwindigkeit, die vergleichbar oder sogar höher als die daheim ist, gelten: Dubai, Spanien, Kroatien, Portugal und Kolumbien.

Welche weiteren Länder sollte man als digitaler Nomade in Betracht ziehen und welche Faktoren sind bei der Auswahl der perfekten Destination von besonderer Bedeutung? Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Wahl eines Arbeitsplatzes sind die Kosten. Vorteilhaft sind Ziele, in denen das eigene Einkommen über dem örtlichen Durchschnitt liegt und die Lebenshaltungskosten zugleich niedrig sind. In Europa sind Rumänien, Ungarn, Portugal, Kroatien und Tschechien empfehlenswerte Ziele, da sie im Vergleich zu Österreich günstiger sind. Außerhalb Europas gibt es weitere preiswerte Optionen wie Kolumbien, Sri Lanka, die Türkei, Bali und Argentinien.

Stabile Internetverbindung ist für Digitalnomaden unerlässlich

Digitale Nomaden arbeiten ausschließlich online, daher ist eine stabile Internetverbindung unerlässlich. Ob es um Meetings mit Auftraggebern geht oder um das Streaming des Lieblingsfilms am Abend: Die potenzielle Destination muss über eine schnelle Internetverbindung verfügen.

Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist Thailand mit unglaublichen 198,98 Megabit pro Sekunde. Zum Vergleich: In Österreich liegt die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit bei 61,96 Megabit pro Sekunde. Dänemark und die USA bieten ebenfalls eine schnelle Internetverbindung mit durchschnittlich über 192 Megabit pro Sekunde.

Spanien schafft mit 168,63 Megabit pro Sekunde ebenso ideale Arbeitsbedingungen für digitale Nomaden. In Rumänien kann man sich auch auf schnelle Verbindungen verlassen. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 160,65 Megabit pro Sekunde ist diese fast drei Mal so hoch wie in Österreich.

Weitere wichtige Auswahlkriterien sind Community und Lage

Community und Lage sind weitere wichtige Faktoren, die digitale Nomaden bei der Auswahl ihres Ziellandes berücksichtigen sollten. Eine Gemeinschaft oder ein Co-Working-Space können hilfreich sein, um sich zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen. In einem perfekten Szenario sollte der Arbeitsplatz in der Nähe von Annehmlichkeiten wie Cafés, Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln liegen. Letztere sind in Vietnam (8 Euro für ein Monatsticket), Panama (33 Cent für eine Busfahrt), Albanien (14 Euro für ein Monatsticket) und Tschechien (23 Euro für ein Monatsticket) übrigens am günstigsten.

Die USA, Deutschland, Spanien, Mexiko und Kanada sind dagegen die unbestrittenen Vorreiter hinsichtlich der Anzahl an Co-Working-Spaces. In den USA, wo Co-Working-Spaces ihren Ursprung haben, gibt es mehr als 4500 davon. Auch in Deutschland und Spanien kann man aus fast 950 beziehungsweise knapp 800 Co-Working-Spaces wählen. Mexiko verfügt über fast 700 Co-Working- Spaces, Kanada über knapp 600.

Sicherheit: Digitale Nomaden immer öfter mit Familie

Ob man als Alleinreisender oder als digitaler Nomade mit der Familie unterwegs ist: Es sollte bei der Auswahl des Ziels auch die Sicherheit berücksichtigt werden. Zu den sichersten Ländern für digitale Nomaden zählen Taiwan, Japan, Estland, die Schweiz und Kroatien - denn sie weisen einen Sicherheitsindex von 74 oder höher auf. Im Vergleich dazu hat Österreich einen Sicherheitsindex von 72,7 vorzuweisen.

Der Sicherheitsindex berücksichtigt unter anderem die Gefahren durch Taschendiebstahl, Naturkatastrophen und Terrorismus sowie die Sicherheit von allein reisenden Frauen. Dagegen sollten digitale Nomaden Reiseziele wie Brasilien, Südafrika, Namibia, Argentinien oder die Bahamas meiden.

Neben unabhängigen Menschen entscheiden sich auch immer mehr Familien mit Kindern für ein Leben als digitale Nomaden. Denn das Arbeiten mit dem Reisen zu verbinden ist auch für Familien möglich, dank kinderfreundlicher Reiseziele.

Die Cayman Islands bieten beispielsweise ein "Global Citizen Concierge Program" an. Dieses gibt digitalen Nomaden mit Familie die Möglichkeit, auf die Inseln zu ziehen und Schulen mit internationalen Standards zu besuchen. Allerdings müssen Bewerber ein monatliches Einkommen von 14.000 Euro nachweisen, um längerfristig auf den Inseln bleiben zu können.

In Dubai, das ein "Virtual Working Visa" anbietet und digitale Nomaden mit Familie bis zu zwölf Monate lang beherbergt, müssen die Bewerber ein monatliches Einkommen von 4700 Euro nachweisen. Trotz höherer Lebenshaltungskosten bietet Dubai hohe Sicherheit, schnelles Internet und viele Co-Working-Spaces.

Wer sich einen Hauch von Heimat wünscht, kann ein Zielland wählen, das gerne von den eigenen Landsleuten besucht wird. Die Daten zeigen, dass unter österreichischen digitalen Nomaden die Nachbarländer Italien und Deutschland die beliebtesten Ziele sind. Darüber hinaus sind auch Kroatien, Portugal und Teneriffa mit ihren schönen Stränden und gutem Wetter populär. Außerhalb Europas zieht es Österreicherinnen und Österreicher oft nach Thailand. Das Königreich bietet neben hoher Lebensqualität atemberaubende Landschaften und niedrige Lebenshaltungskosten.