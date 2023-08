Saalbach 2025: Skibekleidungsmarke RDBR setzt sich als WM-Ausrüster durch

Mein Weg: Schwedische Skibekleidungsmarke RDBR temporeich auf der Erfolgsspur. Wie ein junges Label die etablierte Konkurrenz als Ausrüster der alpinen Ski-Weltmeisterschaft hinter sich ließ.

Erst ein gutes Jahr im Geschäft und schon offizieller Bekleidungsausrüster bei der FIS-Alpine-Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach: Diese Erfolgsgeschichte schreibt die im vergangenen Frühjahr in Göteborg gegründete Skibekleidungsmarke RDBR (sprich: Ridebrain). "Ich finde gar keine Worte dafür", sagt Magnus Liljeblad, der als Geschäftsführer gemeinsam mit Chefdesigner Jonas Olsson hinter dem Label steht. "Es ist auf jeden Fall unglaublich. Der Auftrag bringt uns in die Position, mit Menschen auf der ganzen Welt zu reden."

Mehr als zwanzig Jahre lang waren Liljeblad und Olsson in unterschiedlichsten Funktionen bei renommierten internationalen Sportbekleidungsherstellern tätig - im Verkauf, im Marketing, in der Produktentwicklung. Warum sich die beiden entschlossen haben, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen? "Nach so vielen Jahren Erfahrung in der Industrie wollten wir selbst etwas wagen, unser Wissen aus dem Rennsport auch in eine Linie für den Alltagsskifahrer einbringen", erläutert Co-Gründer Liljeblad.

RDBR auch Ausrüster von schwedischen Alpin- und Skicross-Nationalteam

Der Zuschlag für die kommende alpine Ski-WM mag als besonders früher Coup erscheinen, ist aber beileibe nicht der schnellste und ungewöhnlichste Erfolg von RDBR: Bereits im Sommer 2022 wurde eine Partnerschaft mit dem schwedischen Alpin-Nationalteam und dem schwedischen Skicross-Nationalteam verkündet, in deren Rahmen RDBR bis heute als offizieller Ausrüster der beiden Mannschaften fungiert. "Wir hatten damals kein Geld, noch kein einziges Produkt", erinnert sich Liljeblad. Und doch konnten sich die Newcomer gegen ihre etablierte Konkurrenz durchsetzen. Diese mehr als außergewöhnliche Entscheidung beruhte wohl nicht zuletzt auf dem Vertrauen des schwedischen Skiverbandes in die Fähigkeiten der beiden RDBR-Gründer: CEO Magnus Liljeblad und Designchef und ISPO-Award-Gewinner Jonas Olsson haben sich als führende Mitarbeiter von internationalen Sportartikelherstellern über die Jahre weit über die Grenzen Skandinaviens hinaus einen Namen gemacht.

RDBR vereint skandinavisches Design mit italienischer Funktionalität

Entwickelt haben die Köpfe hinter RDBR seitdem mit großer Leidenschaft mehrere Kollektionen: eine für den Rennsport, eine für Skifahrerinnen und -fahrer, die hohe Qualität zum leistbaren Preis suchen, und eine exklusive Weltmeisterschaftskollektion, die die alpine Ski-WM in Saalbach 2025 begleiten wird. Was die Linien auszeichnet? "Frisches skandinavisches Design mit italienischer Funktionalität."

Österreich als Schlüsselmarkt für die Affordable-Premium-Skibekleidung aus Schweden

Dass die Ski-WM 2025 auf die Innovationskraft von RDBR setzt, ist für Liljeblad ein Erfolg, der ihn auch deshalb ganz besonders freut, weil das Großereignis in der Alpenrepublik ausgetragen wird: "In Schweden haben wir Ikea und Fußball, Österreich ist für uns die Nummer-eins-Skination", erklärt er, warum der heimische Markt so wichtig für die junge schwedische Marke ist. "Die Begeisterung der Österreicherinnen und Österreicher für das Skifahren ist atemberaubend. Wenn wir es schaffen, RDBR hier aufzubauen, dann können wir eine Marke schaffen, die um die ganze Welt geht."

Zustande gekommen ist der Auftrag der FIS übrigens durch eine kürzlich unterzeichnete Partnerschaft mit dem exklusiven Marketingpartner des Internationalen Skiverbandes, Infront - die Sportmedienrechteagentur hat auch einen Sitz in Salzburg. "Ohne sie wären wir nie in Kontakt mit der FIS gekommen", so der Unternehmer.

Ab September können heimische Skienthusiastinnen und -enthusiasten die Affordable-Premium-Skibekleidung aus Schweden online bestellen. Außerdem befindet sich das Unternehmen bereits in Gesprächen mit ersten österreichischen Sportfachhändlern, die ab dem Winter RDBR in ihrem Sortiment führen werden. Die Schweden setzen als weiteren Vertriebskanal auf den direkten Kontakt mit Skiclubs, ein Geschäftsmodell, das sich für das junge Unternehmen bereits in Skandinavien bewährt hat.

Binationaler Markenbotschafter Alex Köll

"Natürlich gab es auch Herausforderungen auf unserem Weg", räumt Co-Gründer Liljeblad ein. "Etwa wenn es darum ging, Menschen zu finden, die unsere Passion teilen." Inzwischen haben sich einige Investoren gefunden, unter anderem aus Österreich. Als Markenbotschafter konnte RDBR idealerweise Alex Köll gewinnen, der als Doppelstaatsbürger am Anfang seiner Skikarriere als Abfahrtsrennläufer für Österreich an den Start ging, ab 2009/10 dann für Schweden.