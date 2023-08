Technik: Weibliche Vorbilder gesucht

"Girls! Tech Up Role Model"-Award: Frauen aus der Technik ins Rampenlicht. Zum dritten Mal vergibt der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) seine Auszeichnung.

Bis zu 13.800 Fachkräfte fehlen aktuell in der Technikbranche, jede vierte Stelle bleibt unbesetzt. Das weibliche Geschlecht ist hier generell eher selten gesehen. "Technikjobs bieten Frauen großartige Karrierechancen. Mit dem ,Girls! Tech Up Role Model'-Award holen wir erfolgreiche Technikerinnen vor den Vorhang und zeigen Mädchen, die vor ihrer Berufswahl stehen, dass diese Berufe kreativ, abwechslungsreich und vor allem für alle offen sind, die unsere Zukunft mitgestalten wollen", sagt Michaela Leonhardt, OVE-Fem-Vorsitzende.

Girls! Tech Up Role Model Award: Frauen in Elektrotechnik und IT inspirieren als Vorbilder für die Fachkräfte von morgen

Ob HTL-Schülerin, Studentin, weiblicher Lehrling oder bereits Expertin - Frauen in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft haben eine wichtige Vorbildwirkung. Denn weibliche Fachkräfte sind gefragt wie nie zuvor. Mitmachen können bei der aktuellen Ausgabe des "Girls! Tech Up Role Model"-Awards nicht nur Technikerinnen, die bereits im Berufsleben stehen, sondern auch Schülerinnen und Studentinnen, die sich für eine technische Ausbildung entschieden haben. Ziel ist es, dass die Bewerberinnen in selbst gedrehten Kurzvideos ihre Begeisterung für die Technik und die Freude an ihrer Ausbildung beziehungsweise an ihrem Beruf vermitteln. Und damit - ganz entsprechend der Botschaft "Auch du kannst Technik!" - den potenziellen Fachkräftenachwuchs inspirieren.

"Jobs in der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft sind voller spannender Möglichkeiten. Wer könnte das besser vermitteln als Frauen, die bereits in der Branche erfolgreich sind?", meint Peter Reichel, OVE-Generalsekretär. "Ich freue mich auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche inspirierende Vorbilder für die weiblichen Fachkräfte der Zukunft."

"Role Model"-Award per Onlinevoting und Jurybewertung

Die Gewinnerin des "Girls! Tech Up Role Model"-Awards 2023 wird durch ein Onlinevoting in Kombination mit einer Jurybewertung ermittelt. In den vergangenen Jahren wurden bereits zwei "Role Models" gekürt: 2021 ging der Award an Raphaela Bortoli, technische Ausbilderin bei Siemens Österreich, und im Vorjahr machte Nina Greilberger, Lehrling für Elektrotechnik bei Kärnten Netz, das Rennen.

Der "Role Model"-Award ist Teil der Initiative "Girls! Tech Up" des OVE. Dazu gehört auch ein Erlebnistag für Mädchen, der (nach der diesjährigen Premiere in Graz) am 13. Oktober in Wien veranstaltet wird. Dabei haben Schülerinnen die Gelegenheit, sich im Haus der Ingenieure über technische Berufe zu informieren und sich von weiblichen Vorbildern inspirieren zu lassen. Die Einreichfrist für den "Girls! Tech Up Role Model"-Award ist am 27. September 2023.

www.girlstechup.at