Unbedenkliche Recyclingprozesse

Das Projekt SafeCycle der FH Campus Wien untersucht bis Dezember 2024 mögliche Quellen für die Kontamination von recycelten Kunststoffen mit DNA-reaktiven Substanzen.

SafeCycle, ein Projekt an der FH Campus Wien, will den Ursprung von Verunreinigungen aufklären.

Das Ziel ist ein Maßnahmenkatalog mit klaren Empfehlungen zur Vermeidung von Kontaminationen in recycelten Kunststoffen. Das Projektkonsortium von SafeCycle besteht aus 3 wissenschaftlichen Partnern, rund 30 Unternehmen aus Österreich, 40 Unternehmen aus Deutschland und 8 internationalen Unternehmen. Dabei handelt es sich um Recyclingfirmen, kunststoffverarbeitende Betriebe, die Lebensmittel- und Kosmetikindustrie sowie Consultingunternehmen.

Forschung an Recyclingprozessen, die nicht bedenklich sind

Gemäß der Kreislaufwirtschaftsstrategie der Europäischen Union müssen ab 2030 alle Kunststoffverpackungen, die auf den Markt gebracht werden, recycelbar sein oder aus Recyclingmaterial bestehen. Das Recycling von PET-Flaschen ist am Markt bereits gut etabliert, im Gegensatz zu Polyolefinen und Polystyrol (PS), deren Verwendung im Kontakt mit Lebensmitteln als problematisch anzusehen ist. Momentan wird jede unbekannte Substanz automatisch als besorgniserregend eingestuft. Das Ziel des Forschungsprojekts SafeCycle besteht darin, den Ursprung etwaiger Verunreinigungen aufzuklären und Präventivmaßnahmen zu initiieren. Das Vorläuferprojekt PolyCycle hat bereits erste Erkenntnisse geliefert: Ein signifikanter Anteil der Proben wurde positiv auf genotoxische Effekte getestet. Diese Kontaminationen erwiesen sich als systematisch, was darauf hindeutet, dass die Substanzen aus dem Recyclingprozess stammen. Unter Verdacht stehen insbesondere Abbauprodukte von Druckfarben, die während des Recyclings entstehen.

"Mit unserem Forschungsprojekt SafeCycle wollen wir jetzt den ursächlichen Schritt im Recyclingprozess identifizieren und entsprechende Anpassungen vornehmen", sagt Silvia Apprich, Leiterin des Fachbereichs Verpackungs- und Ressourcenmanagement an der FH Campus Wien. "Mit unserer langjährigen Expertise in der Verpackungstechnologie leisten wir einen wesentlichen Beitrag zu zukunftsweisender Forschung für ein nachhaltiges Ressourcenmanagement. Wir helfen dabei, natürliche Ressourcen zu erhalten, nachhaltiges Wachstum zu fördern und den Verlust von biologischer Vielfalt aufzuhalten."

SafeCycle: Testmethode zur Identifizierung karzinogener Substanzen

Im Projekt SafeCycle entwickeln die Expertinnen und Experten des Kompetenzzentrums Sustainable and Future Oriented Packaging Solutions eine Testmethode zur Identifizierung karzinogener Substanzen. Dies geschieht mittels Flüssigchromatographie sowie hochauflösender Massenspektrometrie in Verbindung mit Bioassays. Dadurch sollen insbesondere die Quellen der Verunreinigung in wiederverwerteten Kunststoffen identifiziert werden. "Im Verlauf des Projekts werden mit diesen Ergebnissen auch Maßnahmen definiert, die eine zukünftige Kontamination verhindern und die Verwendung von recycelten Verpackungsmaterialien in verschiedenen Anwendungsszenarien wie etwa in Lebensmitteln, Kosmetikprodukten oder Haushaltsprodukten ermöglichen", erklärt Bernhard Rainer, Projektleiter von SafeCycle an der FH Campus Wien.

Das Projekt SafeCycle wird von der FFG gefördert und im Kompetenzzentrum Sustainable and Future Oriented Packaging Solutions der FH Campus Wien durchgeführt. Das Kompetenzzentrum adressiert dabei die Herausforderungen bei der Entwicklung geeigneter Verpackungen und Methoden für Nachhaltigkeit und Sicherheit. Oberstes Ziel ist ein Nutzen für Gesellschaft und Umwelt.

Verpackungs- und Ressourcenmanagement an der FH Campus Wien

Das berufsbegleitende Bachelorstudium Nachhaltige Verpackungstechnologie gibt einen Überblick über die wichtigsten Packmittel und deckt den gesamten Lebenszyklus einer Verpackung ab. Das Bachelorstudium Nachhaltiges Ressourcenmanagement legt den Fokus auf Ressourcenverknappung, Abfallentsorgung bzw. -vermeidung und die damit verbundene Umweltgesetzgebung. Packaging Technology and Sustainability ist das erste berufsbegleitende Masterstudium in der DACH-Region, das sich mit der Querschnittsmaterie Verpackungstechnologie befasst. Das Kompetenzzentrum Sustainable and Future Oriented Packaging Solutions forscht an der Entwicklung und Bewertung nachhaltiger Verpackungen, Lebensmittelsicherheit und Digitalisierung.