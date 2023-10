Vorbereitung ist alles: Neun Schritte zum Vor-Ort-Erfolg beim Karriereforum Salzburg

Die besten Tipps des SN-Karriere-Teams für die optimale Vorbereitung auf das 17. Karriereforum Salzburg gibt es hier in Form von neun aufeinanderfolgenden Schritten. Für alle, die das erste Mal - oder vielleicht nach längerer Pause wieder- auf der Suche nach dem richtigen oder gar dem Traumjob sind, können die Tipps besonders wertvoll sein. Es warten mehr als 60 spannende Arbeitgeber!

1. Was will ich erreichen? Ziele festlegen!

Vom kostenlosen Bewerbungsfoto bis zum Social-Media-Check ist beim Karriereforum alles möglich - welche Services will ich in Anspruch nehmen? Mit welchen Unternehmen will ich sprechen? Für welche Bildungsinstitutionen oder Vereine interessiere ich mich eventuell? Sich in diesem Spezial der "Salzburger Nachrichten" bereits mit dem Standplan vertraut zu machen spart vor Ort Zeit. Zu empfehlen ist auch, sich einen Zeitplan zu erstellen.

2. Wer genau? Favoriten finden!

Ist das Ziel, bei dem einen oder anderen der mehr als 60 Unternehmen und Organisationen auf dem Karriereforum Salzburg vorstellig zu werden, heißt es erst mal eintauchen in deren Lebenswelt, Fühlung aufnehmen, sich begeistern lassen. Das Surfen durch die Social-Media-Kanäle der Unternehmen kann ein guter Startpunkt dafür sein. Dort wird schnell klar: Was ist den Betrieben wichtig? Wo engagieren sie sich? Welche "Sprache" sprechen Sie? Spricht mich das im Wesentlichen an, sollte das jeweilige Unternehmen zumindest auf der Shortlist landen - und zu Schritt 3 mitgenommen werden:

3. Firma ... wie? Favoriten kennenlernen!

Über das Zieleabstecken hinaus sollte man sich inhaltlich mit den favorisierten Unternehmen auseinandersetzen: Ein Klick auf www.karriereforum.eu oder deren Homepage schadet dabei ebenso wenig, wie sich mit der Philosophie und genauen Ausrichtung der Unternehmen zu beschäftigen - das verbessert die Kontaktaufnahme vor Ort und zeigt, dass man ernsthaft interessiert ist. Außerdem kann man sich so im Vorfeld überlegen, ob das Firmenleitbild auch zu einem selbst passt.Tipp: Der Unternehmenspitch beim Karriereforum erleichtert in diesem Jahr das Kennenlernen. Dort präsentieren sich die Unternehmen in knapp zwei Minuten mit allen wesentlichen Fakten.

4. IT bei SPAR? Erwarte das Unerwartete!

Manchmal sind Favoriten bei näherer Betrachtung keine, und umgekehrt entpuppen sich oft Unternehmen, die man gar nicht auf der Liste hatte, als spannende Arbeitgeber. Nicht zuletzt auch deshalb, weil gerade mittlere und größere Unternehmen auch in vielen Bereichen tolle Karrieremöglichkeiten bieten, die man mit der jeweiligen Branche des Betriebs gar nicht verbindet. IT bei einem Unternehmen der Lebensmittelbranche? Mediengestaltung bei einem Industrieunternehmen? Personalmanagement bei einem IT-Betrieb? Erwarte das Unerwartete!

5. Übung macht... den tollen Eindruck!

Über das Unternehmen Bescheid zu wissen ist ein guter Anfang. Darüber hinaus Produkte, Personen und Kampagnen zu kennen zeugt von Interesse und bereitet gut auf Fragen vor. Und wer richtig beeindrucken will, hat selbst gute Fragen für die Mitarbeiter:innen der Unternehmen im Gepäck, die bessere Einblicke gewähren und auch belegen, dass man bereits tief in das Unternehmen eingetaucht ist. Dann im Gespräch Notizen zu machen ist ein gutes Signal, außerdem behält man so die Details der zahlreichen Gespräche in Erinnerung.

6. Elevator Pitch: alles in wenigen Minuten

Beim Gespräch am Stand hat man in der Regel nicht ewig Zeit, sich zu präsentieren. Wer es also schafft, mit wenigen Worten viel über sich zu sagen, ist klar im Vorteil. Fällt einem das alles spontan ein? Vielleicht, aber sicher nicht auf den Punkt gebracht und in knappen Worten. Deshalb ist es ratsam, seinen persönlichen "Elevator Pitch" vorzubereiten: Ehrlich, authentisch, mit den Highlights und Besonderheiten aus dem CV und seinen Interessen im Einklang mit dem Unternehmen. Damit geht es wieder zurück zu Schritt 5: üben, üben, üben!

7. Immer dabei: der eigene Lebenslauf

An Ort und Stelle könnte sich die perfekte Gelegenheit zu einer Bewerbung ergeben - daher ist das Mitbringen der Bewerbungsunterlagen unbedingt anzuraten! Und auch wenn sich die Gelegenheit nicht ergibt: Auf der Messe gibt es Möglichkeiten, sich Feedback zu den persönlichen Unterlagen zu holen. Wichtig: Man sollte die Bewerbungsunterlagen gut kennen und sich auf Fragen zur eigenen Person gut vorbereiten. Was könnte der Aussteller wissen wollen? Auch unangenehme Fragen, zum Beispiel zu Lücken im Lebenslauf, sollte man erwarten - und Antworten vorbereiten. Es gibt keine falschen Fragen, nur schlechte Antworten. Und: Es muss nicht alles perfekt sein, um ein Unternehmen zu beeindrucken. Wichtig ist auch hier: Authentisch sein, zu seinen Fehlern stehen, seine Learnings und seine Stärken betonen.

8. Dress to impress: richtig kleiden!

Die goldene Mitte führt oft zum Erfolg: Saubere Kleidung versteht sich von selbst, darüber hinaus sollte sie beeindrucken, aber auch nicht die eigene Persönlichkeit überflügeln - denn diese soll der Star sein, nicht das Hemd, die Bluse, die Schuhe. Muss es ein Anzug oder ein Kleid sein? Nein! Wichtig ist, dass die Kleidung authentisch ist, zu einem passt und nicht aufdringlich wirkt. Dann ist die optische Grundlage für ein erfolgreiches Gespräch schon mal gelegt.

9. Equipment-Check: das Richtige in der Tasche

Die Bewerbungsunterlagen sind bereits eingepackt, jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten: Auch im digitalen Zeitalter schaden (neutraler, funktionierender) Stift und (sauberes) Papier nicht - mit dem Handy Notizen zu machen kann mühsam sein und das Tippen auch irritieren.

Wer darüber hinaus ein "Begrüßungssackerl" des Karriereforums ergattern kann, umso besser: Darin werden Besucherinnen und Besucher alles finden, was sie brauchen.

www.karriereforum.eu