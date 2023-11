Warum guter Service in allen Branchen nicht Kür, sondern Pflicht ist

Wer Service verstanden hat, muss sich nicht mit Verkaufsstrategien plagen: "Exzellenter Service geht alle an"

In einer Welt, in der Roboter nach einem schönen Abendessen anrollen und höflich den Tisch abräumen, stellt sich die Frage, welchen Wert herausragender Service noch hat.

Technologien können Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen im Service nicht ersetzen

"Technologien können uns Menschen viele Aufgaben abnehmen. Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen ersetzen sie aber nicht. Doch beides ist in vielen Situationen unerlässlich." Das sagt Maria Theresa Schinnerl. Sie ist als Expertin für Servicequalität und Kundenorientierung national und international unterwegs und davon überzeugt, dass hervorragende Kundenbetreuung nicht nur in Gastronomie und Hotellerie gefragt ist, sondern in allen Branchen. "Wir können uns von Robotern unterstützen lassen, aber im Notfall braucht es immer einen Menschen."

Doch wie funktioniert guter Service?

Schinnerls Antwort: "Das hat viel mit Gespür zu tun und mit der berühmten Extrameile, die zu gehen wir bereit sein dürfen. Um Einsatz zu zeigen, braucht es nicht immer haptische Dinge. Es geht oft um Blicke und Gesten und das Gefühl, das entsteht, wenn ein Mensch sich um den anderen mitsamt seinen Bedürfnissen kümmert."

Dabei sei es wichtig, eine stimmige Haltung bereits frühzeitig zu entwickeln und nicht erst, wenn eine Krise - eine furchtbare Rezension im Internet oder eine Kündigungswelle etwa - direkt an die Tür klopft. Für die Keynote-Speakerin, die in den USA die Auszeichnung "Certified Speaking Professional" verliehen bekam, steht fest, dass Service nichts Banales, sondern etwas ganz Essenzielles ist. Tag für Tag. "Niemand möchte sich privat ärgern, wenn er in ein Unternehmen, Geschäft oder Lokal kommt", betont sie und fügt an, dass das beste Unternehmen der Welt in seiner Servicekomponente jede Menge zu tun habe, genauso wie andere eben auch.

Geschulte Menschen für Beschwerdemanagement

Gerade digitale Branchen, so durchgestylt und hochtechnologisiert sie auch sein mögen, müssen im Falle von Beschwerden schlagkräftig sein, und zwar stets mit einem geschulten Menschen, der sich eines Problems annimmt. Bei Notfällen jeglicher Art brauche es schnelle, maßgeschneiderte Antworten, bei denen ein echter Mensch unersetzbar sei. Ein Vorteil für Unternehmen, die Know-how und Fähigkeiten in Sachen Service aufbauen: "Man muss sich nicht mit Verkaufsstrategien herumplagen, wenn man Service verstanden hat", sagt sie.

Schinnerl, die kürzlich vom Fortbildungs- und Management-Magazin "TRAiNiNG" zur Speakerin des Jahres 2023 gewählt wurde, plädiert dafür, in jedem Unternehmen eine Zuständige beziehungsweise einen Zuständigen zu benennen, die oder der sich gerne um die Kundschaft und ihre Anliegen kümmert. Denn die Art des Umgangs miteinander habe oft ungeahnte Auswirkungen, berichtet die Salzburgerin und regt dazu an, nachzudenken, "welche Geschichten Kunden von ihren Erlebnissen erzählen, wenn sie Freunde treffen oder abends nach Hause kommen". Sie rät zu einem regelmäßigen Perspektivenwechsel und dazu, als Konsumentin oder Konsument selbst mit offenen Augen durch den Alltag zu gehen. "Ob im analogen oder digitalen Bereich - wir brauchen nur aktiv darauf achten, was uns guttut und was uns stört. So sehen wir mit etwas Übung sofort, woran es hapert, wenn Dinge nicht rund laufen", so Schinnerl.

Fähigkeiten, über die Maschinen bei Weitem nicht verfügen, erklärt sie: "Ob Ärztinnen oder Anwälte, städtischer Nahverkehr, Lebensmittelriese, Banken oder Versicherungen: Sie haben Automaten aufgestellt und Online-Tools eingerichtet und geglaubt, dass diese funktionieren. Ein Irrglaube. Denn nicht nur im Private Banking soll der rote Teppich ausgerollt werden. Das Gegenüber braucht Ansprechpartner, Wertschätzung, echten Kontakt", betont sie und erinnert daran, wie schmerzlich genau diese Begegnungen in der Pandemie gefehlt haben. "Ich komme aus dem Bereich der Gastronomie und Hospitality und habe gelernt, Gäste und Kundschaft zu sehen. Um genau dieses Zwischenmenschliche zu lernen, wünsche ich mir ein passendes Schulfach!"

"Wenn das Innen passt, kann man nach außen performen.": mit dem Servicegedanken im eigenen Betrieb starten

Dass es Bedarf für Service-Wissen gibt, steht für Schinnerl fest. "Früher haben wir über die Service-Wüste Deutschland gesprochen, heute befinden wir uns in Österreich mittendrin. Wir haben viel zu tun, auch mit unseren eigenen Teams", sagt sie. Der Fachkräftemangel zeige, wie sehr in Unternehmen die Zeit fehle, sich mit einzelnen Personen und ihren Anliegen zu beschäftigen. Und wer gerade gute Zahlen schreibe und über zufriedene Mitarbeiter verfüge, möge sich auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen, sondern schon wieder am nächsten eigenen Upgrade arbeiten, rät sie. Wenn es um die Motivation der eigenen Beschäftigten geht, denkt sie derzeit über Rituale der Wertschätzung nach, da sie nach 15 Jahren Erfahrung festgestellt habe, dass es ratsam sei, mit dem Servicegedanken im eigenen Betrieb zu starten. "Wenn das Innen passt, kann man nach außen performen." Die Liebe zu Menschen und Kunden sei in jedem Fall ein zentraler Punkt - ebenso wie die Bereitschaft, gute Arbeit zu leisten und somit die besagten Lorbeeren zu ernten. "Beschwerden empfinde ich als Turbo, wir brauchen sie im Service ab und zu. Doch auch Lob führt zu Erkenntnissen, es beflügelt dazu, weiterzuarbeiten und nicht lockerzulassen", erklärt Schinnerl, die für glänzenden Service eintritt, indem sie sagt: "Wenn mein Kunde gewohnt ist, hofiert zu werden, darf ich noch eins draufsetzen!"