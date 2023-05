Was macht den Pongau als Wirtschaftsregion aus?

"Viel erlebt, viel investiert": Welche News gibt es im Pongau und was treibt die Pongauer Unternehmerinnen und Unternehmer an?

"Wir möchten sie für viele Jahre an unternehmerischer Initiative und für viel Durchhaltekraft auszeichnen", sagte Peter Buchmüller, Präsident der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS), jüngstens, als in St. Johann über 50 Pongauer Unternehmen geehrt wurden. "Ihre Leistungen sind gleichbedeutend mit vielen Erfolgsgeschichten der Salzburger Wirtschaft. Das muss gewürdigt werden."

Es tut sich etwas, wenn man ins Bundesland Salzburg schaut. Vor allem hinsichtlich der letzten, wirtschaftlich durchwachsenen Jahre werden den Pongauer Betrieben Durchhaltekraft und Können attestiert - wie Elke Steinbacher, Obfrau der WKS-Bezirksstelle Pongau, erläutert: "Wir dürfen großartige Leistungen auszeichnen. Sie haben nicht nur Resilienz bewiesen, sondern auch viel Arbeitsfreude."

Ein Blick hinter die Kulissen bei Pongauer Unternehmen

Manche Pongauer Unternehmen existieren mittlerweile seit vielen Jahrzehnten - wie das Transportunternehmen Burkhard Vierthaler aus Filzmoos, Heigl Glas Druck aus Großarl oder das Fotostudio Gerhard Wolkersdorfer in Bad Hofgastein, das mit 100 Jahren ganz vorn mit dabei ist. Hier setzt man auf Familientradition: "Das Fotoatelier wird seit drei Generationen von Fotografenmeisterinnen und -meistern der Familie Wolkersdorfer geführt", berichtet Inhaber Gerhard Wolkersdorfer. "2023 ist ein besonderes Jahr. Wir feiern 100 Jahre Fotoatelier, meinen 60. Geburtstag, 35 Jahre als Fotografenmeister und 15 Jahre als Inhaber des Fotoateliers."

Auch "jüngere" Betriebe sind erfolgreich im Wirtschaftsbezirk Pongau tätig. Anna Schiefer betreibt seit 30 Jahren in Flachau die Pension Klinglhub und als zweiten Standort das Gästehaus Schiefer. Was bedeutet es für die Besitzerin eines Betriebs, so lange erfolgreich im Geschäft zu sein? "Wir haben in 30 Jahren viel erlebt, viel investiert, viel gearbeitet. Es war nicht immer leicht, aber es hat funktioniert." Es herrscht Freude darüber, dass die Coronajahre endlich vorbei sind: "Die Gäste sind zurückgekommen. Es läuft sehr gut."

Liebherr Österreich ist vor Kurzem als einer der Toparbeitgeber des Landes ausgezeichnet worden - LinkedIn platzierte die Firmengruppe auf Platz 25 in der jährlich neu erscheinenden Rangliste der besten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber der Alpenrepublik. Unter die Lupe genommen werden dabei diverse Faktoren, wie Aufstiegsmöglichkeiten im Betrieb, Kompetenzwachstum oder Unternehmensstabilität. Des Weiteren wurde im April ein neues Logistikzentrum in Bischofshofen in Betrieb genommen. Mit dem neuen Logistikzentrum will Liebherr ein "spannendes Arbeitsumfeld für Jobs im Logistikbereich" schaffen.

Fokus Aus- und Weiterbildung mit der "Langen Nacht der Lehre" und dem Technischen Ausbildungszentrum (TAZ)

Unter dem Motto "Traumjob über Nacht finden" ging im vergangenen April "Die lange Nacht der Lehre" im Pongau über die Bühne. Mehr als 50 Betriebe öffneten ihre Tore und präsentierten, was sie zukünftigen Lehrlingen zu bieten haben. Mit dabei war unter anderem auch das Eisenwerk Sulzau-Werfen in Tenneck: Aktuell werden dort Lehrlinge in den Bereichen Metalltechnik (Modul Zerspanung) und Gießereitechnik gesucht.

Das Technische Ausbildungszentrum (TAZ) in Mitterberghütten darf sich über Mario Palatin als neuen Geschäftsführer freuen. Der 34-Jährige möchte das TAZ als etabliertes Zentrum für überbetriebliche technische Aus- und Weiterbildung im Pongau weiterentwickeln und an die Anforderungen des Marktes sowie der Firmen und ihrer Mitarbeitenden weiter anpassen. Sein Ansporn: "Fachkräfte im technischen Bereich sind immer gefragt. Mit all der Expertise unserer Fachtrainer können wir die Unternehmen optimal darin unterstützen, ihr Personal auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten."

Wie lauten seine Ziele für die nächsten Jahre des TAZ? "Beginnend von Basisqualifikationen bis zu Spezialausbildungen wie ,Roboterschweißen' oder ,Green-Job-Angebote' soll und kann im TAZ Mitterberghütten ein extrem breites Angebot gefunden werden", so der Altenmarkter.