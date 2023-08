Führen: Mit Gefühl, bitte!

Im Business sind wir rational und sachlich. Doch wer Emotionen lesen kann, hat in der Führung die Nase vorn. Und das kann man lernen.

Ob Stress, Angst oder Glück – wer gut greifen kann, was in einem selbst vorgeht, kann besser darauf reagieren.

Stellen Sie sich vor, Sie übersiedeln. Für den Tag des Umzugs haben Sie Freunde und Bekannte zusammengetrommelt. "Der größte Fehler wäre", so Coach und Unternehmensberater Martin Seibt, "wenn wir selbst die Umzugskisten schleppen würden. Dann gäbe es niemanden, der in der Mitte stünde und die vielen helfenden Hände koordinierte." Ähnlich sei die Situation in Unternehmen, wenn Fachkräfte zu Führungskräften befördert werden. Sie packen mit besten Absichten weiterhin tatkräftig mit an. Missverständnisse entstehen, leere Kilometer frustrieren die Kollegen und das Ergebnis ist am Ende bescheiden, kurzum: Das Team verliert an Kraft.

Fachwissen bei Führungskräften ist längst nicht alles

Die meisten Führungskräfte werden wegen ihres Fachwissens befördert, beobachtet Seibt, und nicht unbedingt wegen ihrer Führungskompetenz. Damit Fachexperten zu guten Führungskräften werden, brauche es aber die Fähigkeit, eigene Gefühle und die der anderen wahrzunehmen, um dann einfühlsam damit umzugehen. Diese emotionale Intelligenz könne man aber nicht voraussetzen. Was man aber sehr wohl kann, ist zu lernen, wie man emotional intelligent führt. Seibt gründete deshalb gemeinsam mit Chris Holzer das Institut für emotional intelligente Unternehmensführung in Salzburg (kurz: EI-Institut). Mithilfe von 101 Fragen finden Seibt und Holzer heraus, wie es um die emotionale Intelligenz in der Unternehmensführung bestellt ist.