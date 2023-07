Wirtschaftsbund-General: "Um jede Arbeitskraft kämpfen"

Wirtschaftsbund-General sieht Chancen für Regierungseinigung: weniger Steuern für Menschen, die über das Regelpensionsalter hinaus arbeiten und mehr günstige Überstunden.

Dass sich Österreich im Vorwahlkampf befinde und die Regierung nichts mehr weiterbringe, sieht der Generalsekretär des ÖVP-Wirtschaftsbundes, Kurt Egger, nicht so. Im Gegenteil: Er gehe davon aus, dass die Koalition aus ÖVP und Grünen schon bald zwei konkrete Maßnahmen beschließen werde, um den angespannten Arbeitsmarkt zu entlasten. Wichtig sei dabei, so Egger im SN-Gespräch, dass den Menschen mehr im Börserl bleibe. Dies könne dadurch gelingen, dass statt bisher acht bis zehn Überstunden dann 20 Überstunden steuerbegünstigt würden. Und dass Menschen, die über ihr offizielles Pensionsantrittsalter hinaus arbeiten, weniger Steuern zahlen müssten. Die Attraktivität, länger im Job zu bleiben, würde steigen. "Ich sehe da gute Chancen, dass es zu einer Einigung zwischen ÖVP und Grünen kommen wird."

Arbeitskräftemangel in Österreich: Egger warnt vor Verkürzung der Wochenarbeitszeit

"Wir müssen um jede Arbeitskraft kämpfen", sagt Egger. Eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 32 Stunden halte er hingegen für kontraproduktiv. Egger nennt Zahlen: Anfang Juli seien in Österreich rund 230.000 offene Stellen verzeichnet gewesen. Dem stünden 400.000 arbeitslose sowie in Schulung befindliche Personen gegenüber. Um eine Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit abfangen zu können, würden weitere 200.000 Menschen auf dem Arbeitsmarkt gebraucht. Vor allem Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kindergärten, Ordinationen, der öffentliche Nahverkehr oder auch die Polizei müssten Personal aufstocken. Egger: "Aber woher nehmen?"

Bereitschaft zu längerer Arbeitszeit in Österreich

Laut einer Studie, die Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer vor wenigen Tagen präsentierte, seien mehr als 50 Prozent der arbeitenden Menschen in Österreich bereit, sogar länger zu arbeiten als bisher. Diese Bereitschaft müsse genützt werden, fordert Wirtschaftsbund-Generalsekretär Egger. Sie müsse sich für die Betroffenen aber auch lohnen.

Arbeitskräftebedarf bis 2040: Kurt Egger fordert Ausbau der Kinderbetreuung

Bis zum Jahr 2040, so Kurt Egger, würden zusätzliche 340.000 Arbeitskräfte benötigt. Eine Verkürzung der Arbeitszeiten würde alles aus den Fugen geraten lassen, das Solidarsystem gefährden und als zusätzlicher Inflationstreiber wirken. In Österreich seien derzeit rund 1,2 Millionen Menschen in Teilzeitbeschäftigung. 800.000 von ihnen haben Betreuungspflichten. Sie kümmern sich vielfach um Kinder, aber auch um ältere Menschen. Kurt Egger, der im Nationalrat auch die Agenden als Mediensprecher der ÖVP wahrnimmt, fordert einen starken Ausbau der Kinderbetreuung in den Gemeinden. Im Wege des Finanzausgleichs müsse den Gemeinden dabei geholfen werden. Egger schlägt die Schaffung von Kindergartenverbänden vor, wo die Gemeinden zu klein für eine Ganztagsbetreuung seien. "Wenn sich aber mehrere Gemeinden zusammentun, dann ist eine Ganztagsbetreuung der Kinder sicher möglich." Eine weitere Möglichkeit sei, dass mehrere verschiedene Unternehmen einen gemeinsamen Betriebskindergarten betreiben können. Derzeit gebe es steuerliche Nachteile für die Beschäftigten, die ihre Kinder in einen solchen Kindergarten schicken. Die durchschnittliche Arbeitszeit in Österreich beträgt, zieht man alle Beschäftigten heran, derzeit 29,2 Stunden in der Woche. Im Jahr 2004 lag dieser Wert noch bei 33 Wochenstunden.

Tourismusregionen vor Herausforderung

Ein besonderes Thema in Tourismusregionen wie Salzburg ist die Vermittelbarkeit von arbeitslosem Gastronomiepersonal aus dem Osten Österreichs in den Westen. Es sei sinnvoll, vor allem Anreize zu schaffen, wie etwa gute Quartiere für Beschäftigte. Dann könne auch auf die verstärkte Mobilisierung gedrängt werden. "Einen arbeitslosen Wiener Kellner mit Familie kann man nicht in den Westen vermitteln. Man kann die Familie nicht auseinanderreißen."