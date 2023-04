Wissenschaftliche Arbeiten: "Finde dich selbst in deinem Thema"

Was muss man tun, um Hochschulwerke erfolgreich zu handeln? Und: Warum wissenschaftliches Schreiben eine Abenteuerreise sein kann.

In einer Woche ist Abgabetermin - die Seminararbeit, Bachelor- oder Masterarbeit muss fertig sein und momentan ist noch kein Ende in Sicht? Es fehlen noch zahlreiche Seiten oder es sind womöglich eigentlich viel zu viele? Was man beachten sollte, damit die wissenschaftliche Arbeit keine "Never Ending Story" wird, und wie man sich gegen Schreibblockaden am besten wappnet, weiß Schreibcoach Sarah Vaclav. Die 33-Jährige gewährte den "Salzburger Nachrichten" einen Einblick in ihre schreiberische Trickkiste.

Sie haben ein Buch verfasst mit dem Titel "Zum Mythos wissenschaftliches Schreiben". Von welchem Mythos sprechen wir hier? Sarah Vaclav: Wir sprechen davon, dass die meisten Menschen das Gleiche zum wissenschaftlichen Schreiben sagen: trocken, langweilig, mühsam, dauert Ewigkeiten und ist vor allem schwer. Mein Buch räumt damit auf, entspricht allen wissenschaftlichen Kriterien und soll einem beibringen, wie die Maschinerie tatsächlich funktioniert.

Und wie funktioniert diese "Maschinerie" nun? Ich vergleiche es mit einer Abenteuerreise und arbeite das Thema sehr tiefenpsychologisch auf. So, dass absolut jeder versteht, was die Fallstricke sind, warum es auf der Universität nicht immer optimal läuft und wie bei jedem die typische Abwehrhaltung entsteht. Für wissenschaftliche Arbeiten braucht es Herz, Scharfsinn und Präzision. Es braucht Leidenschaft für das Thema, es braucht individuelle Zugangsweisen und es kann genauso Spaß machen, wie einen Roman zu schreiben oder zu lesen.

Ich bringe den Menschen im Buch und im Coaching bei, wie man bahnbrechende Arbeiten schreibt, die hervorstechen, mit denen man sehr gute Noten ergattert und schnell vorankommt - ohne an Qualität zu verlieren. Ich zeige im Buch zudem auf, wie man nie den roten Faden verliert und nicht das Gefühl bekommt, tage- und nächtelang Unsinn zu tippen. Man kann im wissenschaftlichen Schreiben bei allen Aufgaben aufblühen, schnell sein und gleichzeitig genug Zeit haben, um die Studienzeit zu genießen.

Wie verhindert man, dass die wissenschaftliche Arbeit eine "Never Ending Story" wird? Es wird dann unendlich, wenn man nicht genau weiß, wohin man will. Daher vergleiche ich es auch mit einer Reise. Das heißt: Kenne deinen Startpunkt und dein Ziel. Je nach Seitenspielraum gibt es mehr oder weniger Zwischenetappen. In einer zehnseitigen Arbeit kann man beispielsweise weniger tief und umfassend in ein Thema eintauchen als bei einer hundertseitigen. Daher muss man wie bei Darts genau wissen, wohin man will - und warum. Dann bleibt man auf der Route und "fährt" keine unnötigen Umwege. Nur wer weiß, wo das Ziel liegt und wie man hinkommt, hat unter Kontrolle, wann er ankommt. Aus diesem einfachen Plan ergeben sich der rote Faden, das Inhaltsverzeichnis und man verliert sich nicht im Thema.

Was kann man tun, damit wissenschaftliches Schreiben für einen selbst als Verfasser nicht langweilig wird? Finde dich selbst in deinem Thema. Damit meine ich: Finde eine noch so kleine Nuance, die dich interessiert. Egal welches Thema das ist - Rechtspopulismus, Burn-out, Schizophrenie, die Beschaffenheit von Rolltreppen -, egal wie genau es auch vorgegeben sein mag. Daher erarbeite ich mit meinen Gesprächspartnerinnen und -partnern immer zuerst, was sie interessiert, und wir suchen so lange, bis wir etwas finden.

Und: Ja, das geht immer, egal wie akribisch genau die Vorgabe ist. Bist du eher analytisch, psychologisch, kreativ, technisch, logisch, innovativ veranlagt oder interessiert? Sobald man seine persönliche Expertenbrille aufsetzt, weiß man genau, es wird nicht langweilig. Dann geht man wie eine Forscherin oder ein Forscher an die Arbeit heran. Ohne diese persönliche Expertenbrille, habe ich die Erfahrung gemacht, finden es die Personen immer langweilig.

Generell sind Hochschularbeiten zeitaufwendig und oft nervenraubend: Wie managt man diese Herausforderung dennoch erfolgreich? Mit einem kompletten Umdenken - weil ich genau weiß, dass es weder zeitaufwendig noch nervenaufreibend sein muss. Das ist es nur dann, wenn man im Prinzip keine Ahnung hat, was man da tut. Man braucht von Beginn an einen glasklaren Plan. Daher bin ich kein Fan davon, wenn Professorinnen und Professoren den Studierenden sagen, sie sollen die Einleitung am Ende schreiben. Es braucht die Einleitung meiner Meinung nach am Anfang. Weil man sonst keinen Plan hat. In der Einleitung wird definiert, wo man startet, was das Ziel ist, welches konkrete Problem man anvisiert.

Man muss ganz genau wissen, wohin man will und wieso, dann geht es ruckzuck. So weiß man zum Beispiel genau, was man in Kapitel zwei haben will. Man sucht genau nach den benötigten Büchern, recherchiert, trägt zusammen und schreibt. Und schon hat man zwanzig Seiten oder gar mehr in einer Woche geschrieben.

Welche zeitlichen Rahmen schweben Ihnen persönlich für universitäre Schriftwerke vor? Eine Seminararbeit? Eine Woche. Eine Bachelorarbeit? Zwei Wochen. Eine Masterarbeit? Vier Wochen. Das sind Zeitfenster, die realistisch sind, und so sollten sie auch sein. Weil es für die Arbeit am besten ist, wenn man im Schreibflow bleibt.

Es ist eine Kunst, die alle Menschen lernen und umsetzen können, wenn sie verstehen, wie wissenschaftliches Schreiben funktioniert. Sei es in Bezug auf den Gebrauch der Sprache, die Literatur, die Aufarbeitung, die Vernetzung und die Form, wie man am Ende Ergebnisse zusammenträgt. Zum Managen braucht man einen klaren Plan.

Wie handhabt man Schreibblockaden erfolgreich? Erkenne den tiefer gehenden Grund dafür. Ist es Angst? Ist es Abneigung beziehungsweise Langeweile? Ist es Unwissen? Ist es weil du jetzt gerade lieber woanders wärst oder das Studium sowieso nur wegen der Eltern machst? Ist es weil du keinen Bezug zum Thema hast oder es nicht so aufarbeitest, wie du es gerne wollen würdest?

Schreibblockaden kenne ich auch als Autorin - sie haben ihre Gründe. Diese sitzen sehr tief. Meistens liegt es daran, dass man das Thema komplett falsch angegangen ist und man tief im Inneren spürt, dass das, was man gerade tut, Nonsens ist. Man weiß, eigentlich sollte man alles wegwerfen und neu beginnen, aber da sagt der Stolz, die Faulheit oder die Angst, dass man das nicht tun soll, dass man Zeit verliert und so weiter. Eine Schreibblockade sollte ernst genommen werden, weil sie einem zeigt, dass man mit dem, was man gerade schreibt, nicht zufrieden ist oder man mit sich selbst gerade nicht zufrieden ist. Demnach sollte man auf sie hören, sich mit sich selbst befassen und herausfinden, woran es liegt. Dann löst sich die Schreibblockade auf und die Gedanken fließen wieder.

Eine mündliche Prüfung steht an: Wie soll man diese samt der Nervosität am besten angehen? Mündliche Prüfungen leben davon, dass man souverän über ein Thema reden kann, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, die Worte nur so fließen, man auch mit schwierigen Fragen umgehen und auf alles eine Antwort geben kann - auch wenn sie nicht immer hundertprozentig richtig ist.

Mein Tipp Nummer eins: die Lerninhalte von Anfang an so einüben, als würde man sie vor Publikum vortragen. Ich persönlich lerne immer schrittweise einzelne Kapitel, stelle mich ins Wohnzimmer, trage die Inhalte vor und reagiere auch auf Fragen aus dem fiktiven Publikum. Nur so kann man Nervosität meistern, weil man bereits etliche Male vor dem "Publikum" stand, darüber gesprochen, Inhalte vernetzt, Kombinationen vorgenommen und sich selbst auch sehr schwierige Fragen gestellt hat.

Wie lauten Ihre Tipps, um Job, Studium und Familie unter einen Hut zu bringen? Egal was es ist, das man unter einen Hut bringen möchte: Erinnere dich daran, dass du diese Dinge liebst. Man darf nicht ins Opferdenken verfallen, weil genau dann alles zu einer Überforderung wird. Man wird unzufrieden, unruhig, aggressiv und depressiv. Man kann sich den Druck nur nehmen, wenn man sich zugesteht, dass man die Dinge freiwillig tut. Ein sehr wichtiger Punkt ist: Wir haben alle die Wahl - immer. Wir müssen nicht arbeiten, wir können den Lebensstandard niedriger setzen und weniger tun. Wir können das Studium abbrechen und wir können auch unsere Rolle in der Familie verändern.

Daher lautet mein Tipp: Erinnere dich, sooft es geht, daran, dass du deinen jetzigen Weg aus guten Gründen gewählt hast und dass du es gerne tust. Sei dankbar, sei strategisch, plane voraus und plane auch genug Zeit für dich selbst ein. Dann passt auch alles unter einen Hut.