Wissensvermittlung: Büffelst du noch - oder studierst du schon?

Die künstliche Intelligenz weiß schier alles. Wieso also überhaupt noch Fakten weiterreichen? An und um Salzburgs Universitäten wird diskutiert, wie Wissen künftig vermittelt werden soll.

Alica Diem studiert im vierten Semester Kommunikationswissenschaft an der Uni Salzburg. Fragt man sie, welche Rolle Wissensvermittlung in ihrer Studienlaufbahn spielt, reagiert sie beinahe verstimmt: "Ganz klar ist mir Wissensvermittlung sehr wichtig - sonst würde ich nicht studieren", sagt die 21-Jährige. Entsprechend müsse es "das Hauptziel einer Universität" sein, Wissen weiterzugeben. An sich funktioniere das in ihrem Studium gut. "Manchmal habe ich jedoch das Gefühl, dass ich dieses Wissen nur in der ,Akademiker-Bubble' und nicht in meinem Alltags- und Berufsleben gebrauchen kann."

Wie zeitgemäß ist es noch, pures Wissen, also im Grunde Fakten, weiterzugeben?

Damit umreißt Diem ein Problem, mit dem Universitäten 2023 wohl stärker zu kämpfen haben als jemals in ihrer Historie: Wie zeitgemäß ist es noch, pures Wissen, also im Grunde Fakten, weiterzugeben? Schlägt in Zeiten von Fachkräftemangel und prosperierenden Fachhochschulen die Praxisausbildung die Theorievermittlung? Und brauchen wir überhaupt reines Wissen - wenn künstliche Intelligenz ebendieses auf Knopfdruck ausspucken kann?