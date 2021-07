Kinderspiele von früher

Wer erinnert sich denn nicht gern an Spiele im Freien, die man so lange gespielt hat, bis es dunkel wurde? Die meisten dieser Spiele haben bereits unsere Großeltern gespielt und geliebt.

Früher hatten Kinder wohl weniger Spielzeug, aber nicht weniger Spaß: Es wurde vor allem im Sommer sehr viel gespielt. Zum Teil haben diese Spiele bereits Oma und Opa gespielt und uns mit lustigen Geschichten darüber erfreut - dadurch wollte man die Spiele selbst unbedingt ausprobieren. Hier eine kleine Auswahl:

Topfschlagen



SN/jörn buchheim - stock.adobe.com Wo ist der Topf versteckt?

Ein Mitspieler muss mit verbundenen Augen und einem Kochlöffel einen umgedrehten Topf mit einer Belohnung finden.

Verstecken spielen

Nachdem der Sucher das Zählen beendet hat (bis 20 zählen), begibt er sich auf die Suche nach den übrigen Kinder. Sobald er einen Mitspieler entdeckt, muss er versuchen, diesen abzuschlagen. Wenn ihm dies gelingt, gilt das gefundene Kind als gefangen. Den Versteckmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt, wobei die Verstecke in der Nähe liegen sollten.

Wasserbombenschlacht

Man benötigt: Wollfäden in zwei verschiedenen Farben und mit Wasser gefüllte Luftballons. Zuerst werden die Spieler in zwei Gruppen aufgeteilt (zum Beispiel die Roten und die Blauen). Dann wird die Größe des Spielfelds festgelegt und schon kann's losgehen! Welche Gruppe schafft es schneller, alle Spieler der anderen Gruppe abzuwerfen und nass zu machen?

Tempelhüpfen

Dieses Spiel gibt es in unzähligen Varianten. Die Spieler müssen, so eine Variante, durch ein auf den Boden gemaltes Diagramm hüpfen. Auf einem Bein wird in die einfachen Kästchen, auf zwei in die doppelten gesprungen - dies natürlich möglichst fehlerfrei. Oft wird noch ein Stein ins Feld geworfen, den man überspringen und aufsammeln muss.

Seifenblasen



SN/Alena Ozerova - stock.adobe.com Seifenblasen erfreuen jedes Kinderherz.

Für kleine Seifenblasen eignen sich gut Ringe aus Pfeifenputzern. Diese zu einem Kreis biegen und ein Ende überstehen lassen. Den Kreis fest verschließen. Dann in die Seifenblasenlösung eintauchen und kräftig blasen!

Noch mehr Spiele

Murmeln rollen

Eine Variante: Legen Sie eine große Murmel an eine bestimmte Stelle im Raum. Alle bekommen drei Murmeln. Ziel: die eigene Murmel möglichst nah an die Zielmurmel heranzurollen.

Dosenwerfen



SN/Kara - stock.adobe.com Beim Dosenwerfen ist genaues Zielen gefragt.

Dosen werden pyramidenförmig übereinandergestapelt - vier Dosen ganz unten, darüber drei, dann zwei und oben eine. Danach wird die Pyramide mit Wurfsäckchen beworfen.

Sackhüpfen



SN/Robert Kneschke - stock.adobe.co Sackhüpfen: Hier zählt schnell sein!

Am Start steigen alle Kinder mit beiden Beinen in die Säcke, die mit den Händen festgehalten werden. Die Teilnehmer hüpfen um die Wette bis ins Ziel.