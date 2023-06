Kitesurfen am Neusiedler See

Mit seiner geringen Tiefe und seiner Windbeständigkeit ist der Neusiedler See eines der besten Reviere zum Kitesurfen. Die Sportart ist für Einsteiger leicht zu erlernen und spektakulär für Profis.

Weil man im gesamten Neusiedler See im Normalfall gut stehen kann, ist das Kitesurfen hier bei Weitem leichter zu erlernen als an anderen Spots, die nur einen geringen oder gar keinen Stehbereich aufweisen. Der große Vorteil für Einsteiger ist, dass sie sich an die Zugkräfte des Kites gewöhnen können, ohne dabei gleich den Boden unter den Füßen zu verlieren. Profis hingegen erreichen mit ihren Schirmen, die zwischen 5 und 18 Meter groß sind, schon bei niedrigen Windstärken hohe Geschwindigkeiten. Sprünge mit mehr als 10 Metern Höhe und 100 Metern Weite sind durchaus möglich. Das sorgt für reichlich Adrenalin und viel Spaß bei Kitern und bei Zuschauern. In Podersdorf am See gibt es zum Beispiel jede Menge Kiteschulen, die für Anfänger bestens geeignet sind, um mit der Sportart in Berührung zu kommen.

Mehr Infos:

www.burgenland.info