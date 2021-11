Kleines Sekt-Lexikon

Von A wie Assemblage bis Z wie Zero Dosage - eine kleine Aufstellung der wichtigsten Begriffe rund um die Themenwelt des Sekts.

Assemblage

Die Vermählung von Grundweinen unterschiedlicher Rebsorte, Ausbauweisen (z. B. Holzfassreife, biologischer Säureabbau …) sowie aus unterschiedlichen Lagen oder Jahrgängen.

Autolyse

Ein biochemischer Prozess, bei dem sich gesättigte Hefe bei der zweiten Gärung (Flaschengärung) auflöst und dabei dem Sekt ein hefiges Aroma verleiht sowie die harmonische Einbindung der Kohlensäure forciert. Sind autolytische Eigenschaften im Sekt gewünscht, ist eine entsprechend lange Hefelagerung erforderlich.



Bidule

Ein zylinderförmiges Töpfchen aus Plastik, das als Einsatz in einem Kronenkorken dient, welcher während der traditionellen Flaschengärung die Flasche verschließt. Der Name stammt aus dem Französischen und bedeutet in der wörtlichen Übersetzung "Dingsda". Bidule-Einsätze verringern das Oxidationsrisiko und sammeln das Hefedepot, um das Degorgieren (Enthefen) zu erleichtern.

Degorgieren

Durch das Rütteln setzt sich die Hefe am Kronenkork der Sektflaschen ab. Nach Beendigung des Rüttelvorgangs wird der Flaschenhals in ein Kälte-Solebad getaucht, die Hefe dadurch eingefroren. Anschließend wird die Flasche geöffnet, wobei der Hefe-Eis-Pfropfen durch den Eigendruck (fünf bis sechs bar) aus der Flasche entfernt wird.

Dosage (bzw.Expeditlikör)

Auch Versanddosage genannt. Bestimmt den Süßegrad des Sekts und verleiht ihm so seine Geschmacksrichtung (Franz. liqueur d'expédition). Verwendet wird dafür etwa Traubenmost, in Wein aufgelöster Zucker oder Süßwein. Seine genaue Zusammensetzung gilt als das Geheimnis des Kellermeisters.

Grundwein

Sektgrundweine müssen aus 100 Prozent gesundem, reifem Lesegut bereitet werden, damit ein feines, frisches Säurebild entsteht. Daher werden Sektgrundweine nicht nur nach Zuckergehalt, (Grad Klosterneuburg), sondern auch auf der Basis des Säuregehalts (pH-Wert) gelesen.

Mousseux

Das Prickeln im Schaumwein (CO 2 ). "Vin mousseux" ist die französische Bezeichnung für Schaumwein.

Plaque de muselet

Metallplättchen, das sich zwischen Sektkorken und Drahtkorb (muselet) befindet.

Rüttelpult (franz. Pupitre)

Hölzernes Gestell, das aus zwei gegeneinander positionierten Lochbrettern besteht und so einen Dreieckständer bildet. Nach Ende der Hefelagerung werden die Sektflaschen mit dem Kopf voran in schräger Lage in die Öffnungen der Lochbretter gesteckt. Täglich werden die Flaschen leicht geschüttelt und gedreht sowie eine Nuance schräger gestellt, um am Ende dieser Rüttelperiode fast senkrecht auf dem Kopf zu stehen. So setzt sich die Hefe direkt am Korken ab und der Sekt ist bereit zum Degorgieren.

Sektkorken

Da der Naturkork für den Sekt aus einer gepressten sowie zwei Naturkorkscheiben besteht, hat dieser eine andere Beschaffenheit als der Weinkork. Die typische Pilzform hat ein Sektkorken nicht von Anfang an. Der ursprünglich gleichmäßige Korkzylinder nimmt diese erst durch die nachlassende Elastizität des Materials an, wenn der Korken längere Zeit in der Flaschenmündung sitzt und sich nicht ausdehnen kann.

Tiragelikör

Wird auch als Fülldosage bezeichnet. Ist ein in Wein aufgelöstes Hefe-Zucker-Gemisch, das die zweite Gärung in der Flasche einleitet.

Zero Dosage

Ist eine andere Bezeichnung für Ultra Brut, Brut Nature oder Non-Dosage.