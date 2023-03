Kochen wie Amerikas Ureinwohner: Die Suppe des Lebens

Stoff für einen Kinofilm. Der Engländer Benjamin Thompson kam aus dem "Wilden Westen" nach Europa. Mit seinen mitgebrachten Ideen ertüftelte im 18. Jahrhundert ein Arme-Leute-Essen, das auch verwöhnte Gaumen begeistert.

Wenn man Benjamin Thompson Glauben schenken mag, dann geht Patriotismus durch den Magen. So hat es der Sohn eines Farmers in Massachusetts empfunden. Sein Geburtsort Woburn lag 15 Kilometer außerhalb von Boston, weshalb er die Unruhen, die zur Gründung der USA führen sollten, aus nächster Nähe erlebte - die Ursache sah er in der schlechten Verpflegung der Kolonialbevölkerung.

Thompson flüchtete im Jahr 1776 nach England, wo er die Offizierslaufbahn einschlug. Mehr noch aber interessierte er sich für Mathematik ...