Kochen wie damals über dem offenen Feuer: Dampfnudeln wie bei der Ururururoma

Was uns mit einem einzelligen Pilz verbindet. Ob Kaisersemmel, Pizza oder Dampfnudeln: Ohne Presshefe würde unser Speiseplan alt aussehen.

fEiner unserer wichtigsten kulturellen Partnerorganismen ist Hefe." Das hat der Philosoph Philipp Blom 2018 in seiner Festrede zur Festspieleröffnung gesagt. Denn sie ermögliche es den Menschen seit Jahrtausenden, Dinge wie Brot, Bier und Wein zu produzieren. Blom verglich Hefe auch deshalb mit den Menschen, weil dieser einzellige Pilz so lange Zucker frisst, bis er an seinen eigenen Ausscheidungen erstickt. Wir lernen: Hefe ist eine Art Gottes Werk und Teufels Beitrag. Bis 1846 waren die Bäcker von den Brauern abhängig. Das ...