Köstliche Termine im Winter

Vorschläge für den Gourmetkalender. Eine Auswahl spannender Events in Österreich und bei den Nachbarn.

Brtonigla

Bis 4. Dezember

"More na stolu", also Meer auf dem Tisch, heißt ein Festival, das den regionalen Adria-Fisch und traditionelle Rezepte aus ganz Istrien in den Fokus rückt.

www.istra.hr/de/events/23664

Muggio-Tal

Bis 11. Dezember

Typische Gerichte aus dem Valle di Muggio im Schweizer Tessin gibt's bei der Rassegna del piatto nostrano, von Cazöla, einem Krauteintopf, bis Zincarlin, ein Frischkäse.

provalledimuggio.ch

Zwettl

Bis 18. Dezember

Staunen und Appetit für Groß und Klein macht die hübsche Lebkuchen-Knusperhaus-Ausstellung im Zisterzienserstift Zwettl im Waldviertel.

www.kaiserfranz.at

Zagreb

26. November bis 7. Jänner

Der Adventmarkt der kroatischen Hauptstadt punktet mit viel origineller Kulinarik.

www.adventzagreb.hr

Martellago

1. bis 18. Dezember

Das Dorf Martellago bei Treviso bereitet dem Radicchio Tardivo ein winterliches Fest.

www.promartellago.com

Steyr

2., 9., 16. Dezember

Kulinarischer Rundgang mit den Steyrer Nachtwächtern vom höchsten Turm bis in den tiefsten Keller.

www.steyr-nationalpark.at

Eisenstadt

3. Dezember

Die Kochkunst der Middle und Upper Class zu Queen Victorias Zeiten zeigt das Landesmuseum Burgenland.

landesmuseum-burgenland.at

Wilfersdorf

3. Dezember

In der Hofkellerei der Fürsten Liechtenstein wird Advent gefeiert.

www.hofkellerei.com

Linz

3., 8., 10., 17. Dezember

Beim Linzer Kekserlmarkt bieten Oberösterreichs Bäuerinnen wieder ihre traditionellen Köstlichkeiten aus der Backstube an.

www.josef.eu

Bleiburg

3., 9., 10., 17. Dezember

Österreichs höchstgelegener Christkindlmarkt auf 1700 Metern auf der Petzen lädt zu feinen Kärntner Spezialitäten.

www.petzen.net

Alta Badia

10. Dezember

Auf 2000 Metern Höhe in den Südtiroler Dolomiten präsentieren bei der Gourmet-Skisafari Sterneköche in den Hütten ihre Kreationen.

www.altabadia.org

Modena

11. bis 12. Dezember

Um deftige, fleischliche Winterspezialitäten der Emilia-Romagna dreht sich die Festa dello Zampone e Cotechino.

www.modenaigp.it/de/

Anger

17. Dezember

Ab 15 Uhr steht der Hauptplatz der oststeirischen Gemeinde im Zeichen von Bratapfel und Handwerkskunst.

www.bratapfelzauber.at

Portorož

26. Dezember

Sprudel, bitte: Im Kristallsaal des Kempinski Palace können beim Schaumwein-Festival feine Tropfen von rund 30 Weingütern probiert werden.

www.portoroz.si

Graz

31. Dezember

Der kulinarische Silvesterrundgang um 10.30 Uhr ist ein Höhepunkt zum Jahresabschluss, mit typischen steirischen Köstlichkeiten.

www.graztourismus.at

Gsieser Tal

15. Jänner

Beim Gsieser Knödelmarathon geht's auf Langlaufski nicht ums Gewinnen, sondern um das Kennenlernen und Genießen Südtiroler Knödelspezialitäten.

www.gsieser-tal.com

Schloss Hof

15., 29. Jänner

Eine wahrhaft kaiserliche "Tea Time" wird in der Orangerie von Maria Theresias Jagdschloss im Marchfeld serviert.

www.schlosshof.at