Köstliche Termine im Winter

Vorschläge für den Gourmetkalender. Eine Auswahl spannender Events in Österreich und bei den Nachbarn.

Kaltern an der Weinstraße

Bis 19. Dezember

So schmeckt Südtirol: Frisches Obst und Gemüse, Eier, Kräuter, Käse, Honig, Wein, Säfte und vieles andere aus der heimischen Landwirtschaft werden auf dem Bauernmarkt am Marktplatz von Kaltern angeboten.

www.suedtirol.info

Linz

Bis 23. Dezember

Ein Fixpunkt im Linzer Advent: Beim kleinen, feinen Kekserlmarkt im Josef zeigen Oberösterreichs Bäuerinnen die ganze Vielfalt ihrer selbst gebackenen Köstlichkeiten.

www.linztermine.at

Schloss Kornberg

Bis 23. Dezember

Vulkanland-Kulinarik für Anspruchsvolle in der Steiermark: Beim Schlosswirt wird die Weihnachtszeit genussvoll zelebriert.

www.oberoesterreich.at

Vodnjan-Dignano

Bis 26. November

In kulinarischen Masterclasses heben Spitzenköche bei den "Tagen des jungen Olivenöls" das "grüne Gold" in der Gastronomie auf ein höheres Niveau.

www.dmmu.info

Radovljica

Bis 31. Dezember

Beim Fest "Taste Radol'ca" verwandelt sich die Altstadt des slowenischen Orts in einen Treffpunkt für heitere Müßiggänger, Musikfreunde und Gourmets.

www.radolca.si

Zürich

24. und 25. November

Im Volkshaus Zürich steht zwei Tage lang alles im Zeichen von George Bernard Shaws "flüssigem Sonnenlicht": Beim 3. Whisky & Music Festival wird auch von der irischen Folk-Rock-Szene aufgegeigt.

www.whiskyandmusic.com

Ahrenberg

25. und 26. November

Das Mostviertel setzt auf Wein: Bei den Adventständen der Ahrenberger Kellergasse fließt der Wein in seiner gesamten Variation: Von Glühwein in Rot und Weiß und Jungweinen bis manch edlen Reservetropfen.

www.mostviertel.at

Morsano al Tagliamento

26. November

Beim beliebten Gänsefest "Sagra dell'Oca" dreht sich alles um das köstliche Federvieh, begleitet werden die Gerichte von Qualitätsweinen aus dem Friaul.

www.turismofvg.it

Pićan

25. November

Neben feinsten nativen Olivenölen des östlichen Istrien wird auch der noch nicht abgefüllte Jungwein in Sv. Katarina bei der Ortschaft Pićan verkostet.

www.pican.hr

München

29. 11.-3. Dezember

Bei der "Food & Life" in der Messe München geht es um Essen, Trinken und Genießen, von Spezialitäten aus kleinen, regionalen Manufakturen bis zu Feinem von Bioproduzenten.

www.food-life.de

Konstanz

30. 11.-23. Dezember

Der Weihnachtsmarkt vor der Kulisse des Bodensees bietet neben viel Kunsthandwerk aus der Region auch Schupfnudeln, Schweizer Stangenfondue, Punsch und Winzerglühwein.

www.konstanz-info.com/winter

Višnjan-Visignano

1. und 2. Dezember

In der Altstadt des istrischen Weinstädtchens versammeln sich beim Internationalen Schaumweinfestival die renommiertesten Hersteller zu feinen Getränken, köstlichen Häppchen und Musik.

www.istra.hr/de

Sexten

1. Dezember

Exquisit speisen hoch über der Erde: Mit der "Helmjet VIP Experience" in Sexten verwandelt sich die Gondel in den Dolomiten in ein kulinarisches Refugium, bei Prosecco und lokalen Häppchen lässt sich die majestätische Aussicht bestens genießen.

www.drei-zinnen.info/de

Berg im Drautal

4. Dezember

Der ausschließlich mit regionalen Produkten bestückte Adventmarkt der Slow Food Gemeinschaft Berg bietet Kärntner Kulinarik auf ganz hohem Niveau - alles garantiert hausgemacht.

www.slowfood-kaernten.at

Bagno di Romagna

7. bis 17. Dezember

Premiere in der Emilia-Romagna: Erstmals findet heuer die Trüffelwoche statt, mit Workshops, Vorträgen und Showkochen mit Verkostungen.

www.bagnodiromagnaturismo.it

Retz

8. bis 10. Dezember

"Drüber und drunter" geht es auch heuer wieder beim Adventmarkt am Retzer Hauptplatz und darunter im Retzer Erlebniskeller, mit Punsch, Wein und Maroni, Lagerfeuer, viel Kunsthandwerk und Kulinarik und auch weihnachtlichem Turmblasen.

advent-in-retz.at

Marano Lagunare

8. und 16. Dezember

Unter dem Motto "Laguna in tecja" geht es im Friaul zum kulinarischen Tagesausflug mit dem Schiff aufs Meer. Am 8. Dezember gibt es Aal am Spieß, am 16. Scampi in allen Varianten.

www.turismofvg.it

Heiligenbrunn

9. und 10. Dezember

Die historische Kellergasse der südburgenländischen Gemeinde wird zum besinnlichen Weihnachtsdorf, es duftet nach Uhudler-Glühwein, heißen Maroni, Mehlspeisen und Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster.

www.burgenland.info

Heidenreichstein

9. Dezember

Während der Fahrt durch das winterliche Waldviertel erwarten Groß und Klein köstliche Lebkuchen, Glühwein und Tee im weihnachtlich dekorierten Zug.

veranstaltungen.waldviertel.at

Raveo

10. Dezember

Zu "Karnischen Genüssen" bittet das mittelalterliche Dörfchen Raveo nordwestlich von Udine. Der Duft der handgemachten Kekse "Esse di Raveo" liegt in der Luft, es werden lokale Köstlichkeiten angeboten.

www.turismofvg.it

Nußdorf am Attersee

17. Dezember

Beim "fröhlich-kulinarischen Christkindlmarkt" kredenzen die fünf besten Restaurants der Region Köstliches vom Atterseefisch bis Wildspezialitäten und natürlich auch Weihnachtsbäckereien, Punsch und Glühwein.

www.attersee-kulinarium.at

Klagenfurt

19. Dezember

Mehr als 50 Aussteller beim Event "Alpen-Adria Genussmeile und Biomarkt" bieten Feinstes aus der Steiermark, Kärnten sowie Slowenien, Istrien, Friaul und dem Veneto.

www.visitklagenfurt.at

Hermagor

23. Dezember

Beim traditionellen Bauernmarkt Wulfeniastadt kurz vor Weihnachten gibt's köstlich Regionales - vom Gailtaler Speck über den Almkäse bis hin zu Honig und Fisch.

www.kulinarik.nlw.at

Portorož

26. Dezember

Alle Jahre wieder: An Sloweniens Adriaküste wird am Stefanitag das 10. Sektfestival gefeiert, 30 Kellereien präsentieren ihre Produkte.

www.portoroz.si/de

Lenora

30. Dezember

Das südböhmische Dorf veranstaltet zum Jahresende ein öffentliches Backen im historischen Gemeindeofen, die frischen Backwaren werden danach gratis verteilt.

www.sumavanet.cz/ki/le