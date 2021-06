Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Ob Fachkräftemangel, hohe Pachtverträge oder behördliche Auflagen: Es gäbe viele Gründe, ein Lokal zu schließen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt: Dank der Rückkehr von Einzelköchen.

Wer in Eggelsberg den "Gössnitzer" besucht, der darf sich allerhand erwarten. Um genau zu sein: allerhand Handarbeit. Seit 30 Jahren führt dort Bernhard Gössnitzer ein traditionelles Gasthaus. Die Gerichte sind günstig. Und sie sind immer einzigartig. Weil Gössnitzer einem Tier abverlangt, was es zu geben hat. Soll heißen: Es wird gerne im Ganzen verarbeitet. Oder wie es heute in der Marketingsprache heißt: from nose to tail. So gibt es dort neben Küchenklassikern wie Backhenderl und Zanderfilet auch Leber vom Kitz ...