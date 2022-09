In der Küche mit der Mutter

Erste-Hilfe-Jausmannskost. Otto Jaus hat ein grandioses Kochbuch geschrieben. Aber der Star ist seine Mutter.

Der Stapel an Kochbüchern auf dem Schreibtisch wird immer höher. Vegane, vegetarische, alles vom Schwein, Promi-Kochbücher, Hobby-Kochbücher, Sterne-Kochbücher. Und jetzt so was: "Jausmannskost" steht auf dem Cover. Und der sympathisch lachende junge Mann kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein Dame, offensichtlich seine Mutter, geht mit einem Kochlöffel auf ihn los. Keine Angst: Nur zum Scherz. Die beiden lieben sich. Das spürt man beim Durchblättern auf jeder Seite. Der junge Mann heißt Otto Jaus. Er ist Musiker. Schauspieler und Kabarettist. Allein ...