Schlemmen und zuhören: Eine Sinfonie für den Gaumen

Darf man während des Konzerts jausnen? Nein, natürlich nicht. Außer man sitzt im Kavalierhaus und ist zu Gast bei Herrn Essl und Herrn Mozart.

Haben Thymian und eine Violine etwas gemeinsam? In den Köpfen der meisten Menschen passt da vermutlich nicht viel zusammen. Ganz anders sieht es innerhalb des Hauptes von Gourmetkoch Roland Essl aus. Dort verschmelzen Gewürz und Instrument zu einer harmonischen Einheit. Wie kommt man auf so was? "Das ist mir einfach so gekommen. Beim Kochen. Mir ist schlagartig klargeworden, wie viel das, was ich da mache, mit Musik zu tun hat", sagt er. Und da ist der Thymian eben ein Gewürz ...