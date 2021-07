Im südsteirischen Ratsch drehte sich zwei Tage lang alles um den Welschriesling, der kurz und knackig "Wösch" genannt wird. Das Fazit: Die Weine müssen unbedingt vor den Vorhang.

Gerhard Retter ist ein echtes Wöschkind, wie er selbst sagt. Im Wirtshaus seiner Mutter in der Steiermark war der Welschriesling als klassischer Brot-und-Butter-Wein das Alltagsgetränk. Diese Erinnerung hat ihn geprägt. "Bei der Sorte dachte jeder immer nur an Jausen- oder Spritzerwein, dabei kann sie viel mehr. Ich finde, sie erlebt gerade eine richtige Renaissance", sagt der bekannte Sommelier, der heute in München lebt. In den vergangenen Jahren seien ihm immer wieder spannende Welschrieslinge untergekommen, die sein Interesse geweckt hätten. Um ...