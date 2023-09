Kulturhauptstadt Brescia: Perlen auf Italienisch

Nur einen Durchgang entfernt liegt die Piazza della Loggia, ein Symbol für die geballte weltliche Macht in Brescia, die von 1426 bis 1779 die Republik Venedig hier ausübte. Weiteres Highlight dieses Platzes ist die astronomische Uhr - die jener auf dem Markusplatz in Venedig ähnelt. Weil es kurz vor 14.30 Uhr ist, heißt es ruhig sein. Denn gleich werden Tone und Batista ihre Arbeit tun. Pünktlich schlagen die beiden Metallfiguren mit ihren Hämmern auf die Glocke - wie schon seit Jahrhunderten.

Zurück ins Weingut Ronco Calino: Auch der Franciacorta wird seit Jahrhunderten auf gleiche Art und Weise produziert. Die Trauben, so erzählt Serena, werden nach der Lesen auf rund zehn Grad heruntergekühlt, um die Aromen zu erhalten. Dann wird gepresst und der Wein lagenspezifisch in Stahltanks gelagert. Erst sechs Monate später werden die Cuvées hergestellt. Gelagert wird teils in kleineren Stahltanks und auch in französischen Eichenholzfässern. Mitte Mai werden die Cuvées in Flaschen abgefüllt.