Lagerfeuer mit Kindern: Wie mache ich es richtig?

Jetzt glüht nicht nur die Sonne am Himmel, auch das eine oder andere Lagerfeuer lodert. Dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten.

Darf man denn ein Lagerfeuer im eigenen Garten überhaupt anzünden? "Grundsätzlich sind Lager- und Grillfeuer am eigenen Grundstück erlaubt", weiß Reinhold Ortler, der Branddirektor der Stadt Salzburg. "Wichtig ist, dass man auf die Menschen in der Umgebung Rücksicht nimmt." Ihr hättet auch keine Freude, wenn der Rauch aus dem Nachbargarten eure Terrasse in eine Räucherkammer verwandelt.

Es gibt sogar eine eigene Feuerpolizeiordnung, die regelt, was erlaubt ist und was nicht. Das ist wichtig, wenn man zum Beispiel Sachen im Freien verbrennen will. Wenn dieses Brenngut riesige Flammen, viel Rauch oder Funkenflug erzeugt, dann ist das nur mit einer Bewilligung der Feuerpolizeibehörde erlaubt. Außerdem muss man so etwas vorher bei der zuständigen Feuerwehr melden.

Im Wald einfach ein Feuer entzünden? Das geht natürlich gar nicht. Das wäre viel zu gefährlich.

Reinhold Ortler hat wichtige Tipps zum Thema Sicherheit bei Griller und Lagerfeuer für uns:

• Als Brennmaterial zu verwenden: unbehandeltes, trockenes Holz oder Grill- bzw. Holzkohle

• KEINE Brandbeschleuniger wie Spiritus oder Benzin verwenden; eine explosionsartige Feuerwolke wäre möglich

• Feuer nie unbehütet lassen

• Berührungsschutz ist sicherzustellen; das bedeutet, ihr müsst immer Abstand halten zu heißen Blechen oder Rosten

• Windrichtung beachten wegen des Rauchs

• Funkenflug beobachten; KEIN Feuer bei starkem Wind

• Fluchtwege offen halten

• Feuer weit weg von leicht brennbaren Gegenständen

• Abstand zu Gebäuden halten; die Strahlungshitze kann die Wärmedämmung der Fassaden beschädigen und entzünden

• KEIN Grillen auf Balkonen (zu nahe an der Fassade und meistens kein freier Fluchtweg)

• Löschmittel: gefüllte (!) Wasserkübel bereitstellen, eventuell einen angeschlossenen Gartenschlauch oder einen Handfeuerlöscher zur Hand haben

• Befestigte Standfläche und unbrennbaren Untergrund für Griller und Feuerschale verwenden

• Ablöschen des Grillers/ Lagerfeuers mit Wasser sicherstellen; dabei Achtung: sich bildende Dampfwolke und Windrichtung berücksichtigen