Langenlois: Ein Spaziergang durch Österreichs größte Weinstadt

Als "Liubisa", die Liebliche, ist sie erstmals in den Urkunden zu finden. Die Weinstadt Langenlois ist heute ein Aushängeschild der Weinkultur des Landes. Und lieblich ist das Kamptal hier fürwahr, mit sanften Hügeln, langen Rebzeilen, kleinen Wäldchen. Ein Ort mit Geschichte.

Schon wer am prächtigen Kornplatz steht, blickt auf die barocke Dreifaltigkeitssäule, den Loisbach und auf eine ganze Reihe an Bürgerhäusern, die meisten aus der Renaissancezeit. Darunter auch das Wirtshaus am Kornplatz, der heutige Langenloiser Hof, der im Jahr 1566 errichtet wurde. Ein paar Schritte in Richtung Bahngasse und schon ist auch das Sgraffito-Haus erreicht. Die Bilder auf der Fassade, 1962 erst freigelegt, zeigen die Geschichten von David und Batseba, von Judith und Holofernes, aber auch von Lukretia mit ihrem Dolch. Die beliebten Sgraffito-Fassaden waren Ausdruck einer bürgerlichen Oberschicht, die vom neuen Geist des Humanismus und der Reformation geprägt war.

Der Vierzigerhof: Eine Jahrhunderte alte Geschichte von Stabilität und Reichtum

Wie es zu solchem Wohlstand und Selbstbewusstsein der Langenloiser Bürger gekommen war, davon erzählt die Geschichte des "Vierzigerhofs", in dem heute der Braugasthof zum Fiakerwirt untergebracht ist. Etwa im 12. Jahrhundert ließen sich hier 40 Lehner nieder, die durch die Jahrhunderte vom Landesfürsten beschützt, besteuert und daher auch nie veräußert wurden. Diese lang andauernde Stabilität führte zu Einfluss und Reichtum dieser "Vierziger". Der Vierzigerhof selbst wurde von der Familie Renner bis 2011 zu einem Hotel und Veranstaltungsort adaptiert. Luise Renner: "Ich erinnere mich genau an die Leidenschaft, Detailverliebtheit und Hingabe, mit welcher meine Eltern und Großeltern den Hof renoviert haben."

Noch weiter in die Vergangenheit führen das Heimatmuseum Langenlois mit dem größten Mammutzahn Mitteleuropas, die nahe Ruine Kronsegg oder - vom Ortskern leicht erreichbar - die Aussichtswarte am Gobelsberg für den ultimativen Überblick über die Topografie von Stadt und Umgebung.

Langenlois entdecken: Der Weinweg und seine Winzer

Die wahren Botschafter von Langenlois jedoch sind die Winzer. 2000 Hektar Anbaufläche machen die "Liebliche" im Kamptal auch zur größten Weinstadt Österreichs. Pioniere wie Fred Loimer sind seit Langem über die Grenzen hinaus bekannt, und auch das Loisium - Designstück des Architekten Steven Holl, Hotel und Wein-Erlebniszentrum - hat für Gespräch und Bekanntheit gesorgt. Nun lädt der "Weinweg", ein rund sechs Kilometer langer Erlebnisrundwanderweg, zu einem Spaziergang durch die bekannten Langenloiser Lagen Dechant, Käferberg, Steinhaus und Schenkenbichl ein. Mit Informationstafeln und interaktiven Stationen, die allerlei zu Rebkultur, Weinbaugebiet und natürlich den Langenloiser Winzern und Weinen vermitteln. Auch für den Gaumen: Die Weinsafes warten mit Kostproben am Weg auf.

INFO & ADRESSEN

Schlafen & Essen:

Vierzigerhof, historischer Hof der Familie Renner, www.vierzigerhof.at

Zum Fiakerwirt, Braugasthof der Hartls für Bierliebhaber, www.fiakerwirt.at

Loisium, Hotel und Wellness im Weingarten, www.loisium.com

Wein & Info:

Weingut Fred Loimer, www.loimer.at

Ursin Haus Vinothek & Tourismusservice, www.ursinhaus.at, www.waldviertel.at