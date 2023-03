Leichter Laufeinstieg

Ob Verletzung, Krankheit oder fehlende Motivation: Wer nach einer längeren Pause wieder mit dem Laufen beginnt, sollte einiges beachten.

D ie Herausforderungen des Wiedereinstieges sind im Sport nicht zu unterschätzen - das gilt im Besonderen auch für den Laufsport. Keine Sorge: Das Laufen verlernt man nicht von heute auf morgen, wobei es sich nach einer gewissen Pause sogar durchaus so anfühlen kann. Aber mit den richtigen Tipps schafft man den (Wieder)-Einstieg recht problemlos. Wichtig ist, nicht zu schnell zu viel zu wollen. Gehen Sie es lieber langsam, aber doch mit einer gewissen Portion Konsequenz an! Konsequenz bedeutet in diesem Fall: Laufen Sie regelmäßig (mehr zu diesem Thema finden Sie auch auf den Seiten 30 und 31).

Herantasten an das alte Niveau

Erst wenn das Herz stärker wird und die Zellkraftwerke in den Muskeln mehr Energie erzeugen, können Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger die Belastung stetig steigern. Wie schnell Sie Fortschritte merken, hängt von ihrer Fitness vor der Pause und ihrer sportlichen Vorerfahrung ab. Faustregel: Grundsätzlich braucht man mindestens ebenso lange, wie man mit dem Training aussetzen musste, um das alte Niveau zu erreichen. Mit diesen Tipps gelingt das Comeback garantiert:



Wettkämpfe zu Beginn meiden

Der Spaßfaktor sollte beim Wiedereinstieg im Vordergrund stehen. Läuferinnen und Läufer sollten sich nicht zu sehr unter Druck setzen - das heißt auch, dass Wettkämpfe zu Beginn eher tabu sein sollten. Planen Sie den ersten Wettkampf erst, wenn Sie mindestens halb so lange wieder im Training sind, wie Sie ausgesetzt haben. Sammeln Sie erst einmal wieder mehrmals pro Woche ihre Laufkilometer. Der Wettkampf läuft ihnen nicht davon!



Gehen bewirkt Wunder

Bei vielen erfahrenen Läuferinnen und Läufern geradezu verpönt ist das Gehen. Dabei eignet es sich für den Wiedereinstieg am besten, denn 20 bis 30 Minuten schnelles Gehen sind der sinnvollste Start ins Lauftraining. Sollten Sie hier eine regelmäßige Routine entwickelt haben, können Sie mit einem gleichmäßigen Wechsel von zum Beispiel dreiminütigen Geh-Lauf-Intervallen beginnen. Der Vorteil beim "Walking": Orthopädischen Überlastungen wird besser vorgebeugt.



Lauftempo austesten

Bei mindestens fünf Lauf-Geh-Einheiten können Sportlerinnen und Sportler ihre Fitness auf einer 400-Meter-Bahn testen. Am besten 30 Minuten ganz langsam und alle fünf Minuten etwas schneller laufen. Sie haben ein Tempo erreicht, bei dem Ihnen der Laufstil angenehm flüssig vorkommt und Sie sich gefordert fühlen, ohne außer Atem zu kommen? Dann versuchen Sie nun, die entsprechende Geschwindigkeit zu bestimmen. Über dieses Lauftempo sollten Sie demnächst nicht hinausgehen.