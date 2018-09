10 Jahre "MQ Vienna Fashion Week"

Alle Jahre wieder und heuer bereits zum zehnten Mal findet in einem großen Zelt vor dem Museumsquartier in Wien die MQ Vienna Fashion Week.18 statt. Für alle, die gern Mode (an)schauen, gibt es in der Zeit vom 10. bis 16. September viel zu sehen.

Alle, die gern Mode (an)schauen, sollten sich in der Zeit vom 10. bis 16. September nicht viel anderes vornehmen, denn bei der zehnten Ausgabe der MQ Vienna Fashion Week.18 warten zahlreiche Modeschauen auf interessierte Besucher und damit viele Designerinnen und Designer, die entdecket werden wollen. 10.000 Besucher waren es im Vorjahr und heuer wird mit einem ähnlichen Ansturm gerechnet, denn so viele Möglichkeiten, Mode und Modedesigner hautnah zu erleben, gibt es in Wien ja nicht. Neben den täglichen Laufstegshows sind Shopping-Areas eingerichtet, in denen die Stücke der aktuellen Kollektionen anprobiert und gekauft werden können. Mode anschauen kann man sich von bereits etablierten als auch neuen Vertretern der österreichischen Modeszene. Zu sehen gibt es aber auch Arbeiten internationaler Designer. Und: Ein Zehn-Jahres-Jubiläum will ordentlich gefeiert werden. Die Organisatorinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank haben der Fashion Week heuer zum ersten Mal das Vienna Fashion Festival zur Seite gestellt.



Informationen zu den Designern und den Showplan auf: www.mqvfw.com Quelle: SN