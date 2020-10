Angst verlieh der Wellness Flügel

Noch nie waren exklusive Wellness-Hotels so gefragt wie heute. Das sagt Christian Werner, Herausgeber des "Relax Guide". Der Erfolg sei dem Trend zu Private Spas zu verdanken. Ebenfalls stark im Kommen: Erlebnisse unter freiem Himmel.

500 Euro pro Übernachtung für für zwei Personen? Kein Problem. Diesen Sommer nahmen die Österreicher so viel Geld wie noch nie in die Hand, um sich von den Strapazen der Coronakrise zu erholen. Die exzellente Auslastung der Spitzenhäuser der Wellness-Hotellerie hat gute Gründe: Das Geld, das sonst für Auslandsreisen ausgegeben wurde, haben die Urlauber eben in die heimische gehobene Hotellerie investiert. "Nach dem Motto: Man gönnt sich während der Pandemie ja sonst kaum was", sagt der Herausgeber des "Relax Guide", ...