Animal-Moves-Training: Geschmeidig wie ein Panther

Beweglich und fit sein, das geht in jedem Alter - davon ist Trainer Chris Bacher überzeugt. Er arbeitet unter anderem mit einer Methode, Tierbewegungen mit dem ganzen Körper zu imitieren.

Manchen scheint es vielleicht, als hätten sie den Zug verpasst, sich selbst und ihren Körper fit und beweglich zu halten. Zu viele Jahre stand Verpflichtung nach Verpflichtung an, zu viel Zeit hat man am Schreibtisch verbracht. Doch wieder körperlich aktiv zu werden ist auch nach Jahren und Jahrzehnten des Untätigseins möglich. Genau das vermittelt Chris Bacher mit seinem Bewegungstraining, das er für Menschen aller Altersgruppen anbietet. "Zu mir kommen immer wieder Menschen, die schon lange keinen Sport mehr gemacht haben und wieder oder zum ersten Mal in ein Training einsteigen", erzählt der Fitnesstrainer und Gründer des Vereins Onemove.

Oftmals seien es körperliche Probleme, die seine Kunden dazu motiviert hätten, mit dem Training zu beginnen. "Von Nackenverspannungen über Schmerzen im oberen Rücken oder in der Lendenwirbelsäule bis zu einem verkürzten Hüftbeuger ist alles dabei. Die üblichen Erscheinungen, wenn im Alltag zu wenig Bewegung und diese wenn, dann nur recht einseitig stattfindet." Denn sitzen, gehen, stehen und dann und wann etwas aufheben seien für viele Menschen die einzigen Bewegungsmuster des Alltags. "Doch unser Körper kann noch viel mehr. Er verlernt das, wenn man es nicht regelmäßig trainiert, und das führt mitunter zu Schmerzen und Schwerfälligkeiten."

Was ist ein Animal-Moves-Training?

Der erste Schritt zur neuen Beweglichkeit und Fitness sei, wieder ein Bewusstsein und ein Gefühl für den eigenen Körper zu erreichen. "Das ist ein Grundverständnis: Wie bewege ich mich? Wie geht das? Wo sind meine Schwierigkeiten? Ein guter Trainer unterstützt dabei, dieses Verständnis wiederzuerlangen und den eigenen Körper wieder lesen zu lernen, die eigenen Schwachstellen zu kennen und an diesen zu feilen." Um seine Kunden fit zu halten, greift Bacher auf ein breitgefächertes Repertoire an Übungen zurück. Dazu zählen neben Elementen aus Akrobatik, Yoga und anderen Disziplinen auch die sogenannten Animal Moves. Die Übungen, bei denen die Bewegungsmuster unterschiedlichster Tiere imitiert werden, gehen auf den US-amerikanischen Trainer Mike Fitch zurück. Sie sollen dabei unterstützen, ein hohes Maß an Körperkontrolle und Beweglichkeit zu erreichen. "Als ich das Animal-Moves-Training kennengelernt habe, war ich sofort begeistert. Ich trainiere seit 13 Jahren Parkour und diese Form von Fitnesstraining ist die erste, die ich persönlich als interessant und nützlich empfinde." Wie auch beim Meistern eines Parkours gehe es beim Training darum, seinen Körper möglichst effizient einzusetzen und statt auf Kraft auf Funktionalität zu setzen.

Übungen gestalten sich vielfältig

Mal schleichen die Teilnehmer des Trainings wie Panther über den Boden, einen Arm dicht an den Körper gehalten, während sich der andere Arm nach vorn bewegt, die Knie in der Luft schwebend, der Rumpf angespannt. Dann nehmen sie das Bewegungsmuster eines Affen an, setzen auf die Stützkraft ihrer Hände - oder hüpfen wie ein Känguru, mit Armen hinter Kopf oder Rücken angewinkelt. Die Übungen, die zum Animal-Moves-Training dazugehören, gestalten sich vielfältig. "Das Schöne ist, dass man das Training sehr individuell gestalten und an jeden Körper anpassen kann. Es gibt quasi verschiedene Schwierigkeitsstufen und es ist für jeden etwas dabei."

SN/schnabler Die Gorilla-Bewegungen stärken den Körper auf mannigfaltige Weise.

Neue Bewegungsmuster lernen

Bacher sieht in dem Training eine Mission: "Ich möchte Menschen die Freude an ihrem eigenen Körper zeigen und was sie damit alles anstellen können. In vielen Fällen glaubt man erst: Das kann ich nicht. Und mit ein bisschen Üben merkt man: Das kann ich doch!" Jedes Jahr des Alterns, ohne sich körperlich zu bewegen, bedeute ein höheres Maß an Handicap. Entsprechend hoch sei für viele die anfängliche Hürde, überhaupt erst ins Training zu gehen. Sich dem entgegenzustellen und ganz neue Bewegungsmuster zu lernen sei eine Bereicherung für das ganze Leben. "Körperliche Grenzen sind oft mit mentalen Grenzen verbunden und vice versa. Werde ich wieder fitter und beweglicher, dann spüre ich auch in anderen Lebensbereichen: Ich kann das erreichen, was ich will und mir vornehme."

Für jedes Alter geeignet

Denn Fortschritte stellen sich ab den ersten vier Trainings ein, erklärt Bacher. "Bereits beim ersten Mal verändert sich die Wahrnehmung für den eigenen Körper. Je öfter man dann ins Training geht, desto mehr Spaß bereitet es." Das Gruppengefühl trage dazu sein Übriges bei, "das sind Erwachsene verschiedenen Alters mit unterschiedlichen Levels. Jeder kann mittrainieren." Das Bewegungstraining findet dienstags um 19.30 Uhr und freitags um 17.30 Uhr an der Neuen Technischen Mittelschule in der Plainstraße, Salzburg-Stadt, statt. Eine Anmeldung zum Schnuppern ist nicht notwendig.