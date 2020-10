Apotheke für das goldene Alter

Die "Golden Age Apotheke" kann mit einigen Tipps und Tricks auch zuhause hergestellt werden. Was dabei zu beachten gibt verrät uns Eva Fauma.

Natürliche Hausmittel können altersbedingte Beschwerden lindern. Ernährungswissenschafterin Eva Fauma verrät, wie man diese "Golden Age Apotheke" selbst herstellt und was es dabei zu beachten gibt.

Was sind die Vorteile der selbst gemachten Naturapotheke? Eva Fauma: Der Vorteil liegt darin, dass man das ganze Jahr über Freude bei der Zubereitung hat - und man kann die Produkte toll weiterverschenken, z. B. selbst gemachte Lippenpflege. Außerdem sucht man sich seine Düfte selbst aus und produziert nur, was man wirklich braucht. Zudem ist es frei von Zusatzstoffen, günstiger und man hat alles stets im Haus, wie z. B. einen Vorrat an getrockneten Teesorten - Minze bei Übelkeit, Kamille bei Krämpfen oder Salbei bei Halsschmerzen - oder selbst gemachte Ringelblumensalbe.

Warum eignet sich die Naturapotheke so gut für die Selbstbehandlung im Alter? Altersbedingte Beschwerden zählen meist zu leidigen Beeinträchtigungen, jedoch nicht unbedingt zu Krankheiten, die mit Medikamenten zu behandeln sind. Meist sind es Abnützungserscheinungen, deren Prozesse spürbar sind. Hier kann mit einfachen Hausmitteln geholfen werden. Seit jeher wird z. B. Kaffee zur Kreislaufstabilisierung in der Früh oder Kamillentee bei Magenbeschwerden getrunken. Wacholdergeist verwendet man zum Einreiben müder Muskeln oder Johanniskraut bei Kreuzschmerzen. Die Naturheilkunde verarbeitet zahlreiche Kräuter der näheren Umgebung und lindert Beschwerden auf sanfte Weise.

Welche Beschwerden können das sein? Veränderungen wie Schlafstörungen, tränende Augen oder Sodbrennen schleichen sich langsam in den Alltag ein. Hausmittel dagegen hat man meist schon zu Hause: alte Semmeln bei Sodbrennen, Kartoffelwickel bei müden Augen oder kaltes Wasser zum morgendlichen Kneippen müder Füße. Bei Rheuma, Muskelschmerzen oder Gelenksbeschwerden hilft Einreiben mit einem hochprozentigen Auszug. Scharfe Mittel wie Kampfer, Cayenne oder Weingeist wirken anregend und fördern die Durchblutung.

Nicht nur die Natur liefert Zutaten für die "Privatapotheke", sondern auch die Speisekammer? Ja, große Teile der Hausapotheke stammen aus dem Küchenkasten: Topfenwickel, Krenkette, Knoblauchauszug, Petersilienwein, Fencheltinktur, Kümmelschnaps, Lavendelöl und der Zwiebelsocken, um nur einige zu nennen. Zu den Klassikern zählt sicher auch der Knoblauch - er hilft bei erhöhtem Blutdruck - oder Salz, z. B. zum Inhalieren bei verstopfter Nase oder als Badezusatz bei Hautproblemen.

Wie sollte ein Naturapothekenneuling beim Herantasten an dieses Thema vorgehen? Erster Schritt ist die Sichtung der Umgebung: Was wächst vor dem Haus? Damit fange ich an, z. B. Spitzwegerich, Brennnessel, Schafgarbe, Thymian, Rosmarin, Petersilie. Entweder abschneiden und luftig trocknen für Tees. Oder leicht angetrocknet in Korn ansetzen oder in etwas Öl ausziehen. Schon habe ich einige Hausmittel. Diese Mittel sind sehr einfach in ihrer Form. Man kann bei jeder Wanderung ein, zwei Pflanzen mitnehmen und daheim recherchieren, wozu sie gut sind. Gut getrocknet lassen sie sich in Gläsern konservieren - vielleicht braucht man sie einmal.

Welche Basisausstattung sollte man sich zulegen, wenn man plant, Rezepturen selbst herzustellen? An Kräutern und Gewürzen empfehle ich Fenchel, Kümmel, Anis, Cayenne, Wacholder, Petersilie, Nelke, Senf, Salbei, Thymian, Zimt. An klassischen Lebensmitteln Zwiebel und Knoblauch, außerdem Bio-Olivenöl und Bienenwachs für Salben und Ansatzkorn. Weitere Must-haves sind Propolis und ätherisches Lavendel- und Thymianöl.

Wie kritisch sind Überdosierung oder Falschanwendung bei der Verwendung von Naturrezepten? Der Vorteil der grünen Apotheke liegt in der Verträglichkeit, sofern man keine Allergien aufweist. Vorsicht ist geboten, wenn gleichzeitig Medikamente eingenommen werden, hier kann es zu unerwünschten Interaktionen kommen. Wer Blutverdünner oder Blutdrucksenker einnimmt, sollte vor der Verwendung von natürlichen Heilmitteln unbedingt den Apotheker fragen.

Tipp:

In ihrem Buch verrät Expertin Eva Fauma (Bild) zahlreiche Rezepte bei Beschwerden im Alter: "Golden Age Apotheke", Verlag maudrich.

Quelle: SN