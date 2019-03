Auf die Plätze, fertig - pflanzen!

Der Frühling naht mit großen Schritten, Temperaturen bis 20 Grad wurden auch in Salzburg schon erreicht. Das heißt für den Gartenfreund: Raus ins Freie! Es gibt viel zu tun.

Auf die Frage, welche Pflanzen man nun schon bedenkenlos ins Freie geben kann, gibt es eine einfache Antwort: alles, was unten eine Zwiebel dran hat. Zwiebelblumen wie Tulpen, Narzissen, Krokusse, Hyazinthen und Co. kommen auch dann im Freien gut zurecht, wenn der Winter einen Comeback-Versuch wagt. Sowohl eine Schneeauflage als auch frostige Temperaturen schaden diesen Blumen nicht.

Auch Stiefmütterchen und Hornveilchen kommen gut zurecht. Diese beiden Vertreter der Gattung Viola könnte man schon im Herbst aussetzen und über den Winter im Beet lassen. Dabei leidet ihr Aussehen, meistens überstehen sie den Winter im Freien tadellos.

Das mit den Primeln ist so eine Sache: Wenn es in der Nacht aufklart, ist es schon noch ziemlich frostig, und das gefällt den von uns Gärtnern gehätschelten Primeln nicht. Sie sollten daher so platziert werden, dass sie keine Strahlungsfröste abbekommen, sprich zwar im Freien, aber unter Dach. Wobei immer wieder festzustellen ist, dass auch viel davon abhängt, ob das Primerl nur im Töpfchen herumstehen muss oder in ein größeres Gefäß eingepflanzt ist. Während die Einzelkämpfer im Topf keine große Freude mit Minustemperaturen haben und dann beleidigt alles hängen lassen vor lauter kalt, vertragen die mit anderen Pflanzen in eine Schale gepflanzten Primeln das besser. Wahrscheinlich sind Primeln soziale Wesen, denen das Kleinklima in der Gruppe wohlbekommt.

Dann sind noch hart im Nehmen: Bellis und Vergissmeinnicht. Beide vertragen ein bisserl Schnee und Frost gut. Was gibt es noch? Ranunkeln halten ein paar Minusgrade und ein bisserl Schnee gut aus, vorgetriebene Glockenblumen und Rosenstöckchen dürfen auch schon bedenkenlos ins Freie.

Und dann gibt es schon die ersten Kräuter, die man auf dem Balkon oder auf der Terrasse platzieren kann: Thymian, Rosmarin, Oregano, Salbei, Schnittlauch und Lavendel. Jetzt verkaufsfertige Pflanzen wurden bereits im Vorjahr gesät und haben schon einen Winter hinter sich. Sie halten alles aus, was heuer noch kommen kann. Dagegen müssen frisch gesäte Kräuter wie Majoran, Koriander, Basilikum und Dill noch im Zimmer bleiben.

Im Garten gibt's schon reichlich zu tun: Schneeschimmel findet sich auf Rasenflächen. Das Auftreten dieser gelblichen Flecken hat verschiedene Ursachen. Der Rasen ist verhungert oder mit Stickstoff überversorgt und war lange Zeit mit Schnee oder Falllaub bedeckt. Bei trockener warmer Witterung wächst sich diese Pilzinfektion aus, befallene Stellen gehören ausgerecht und nachgesät.

Die Rosenknospen schwellen bereits. Jetzt gehören die stacheligen Schönheiten kräftig zurückgeschnitten. Bei den Zweigen, die stehen bleiben, sollte die oberste Knospe nach außen zeigen. So vermeidet man sich kreuzende Zweige und bewirkt einen breitbuschigen Pflanzenaufbau.

Hohe Ziergräser, die über den Winter zusammengebunden waren, gehören nun rasch am Boden abgeschnitten. Damit sollte man nicht zu lang warten, sonst schneidet man den jungen Durchtrieb an. Auch bei winterharten Blütenstauden darf man die abgestorbene Blattmasse des Vorjahres jetzt am Boden abschneiden.

Idealerweise stopft man das Schnittgut nicht gleich in die Biotonne, sondern lagert es auf einem Haufen im Garten. Insekten nutzen abgestorbene Pflanzenteile als Überwinterungsquartier. Ihnen sollte man Gelegenheit lassen, in Ruhe auszuziehen.

Sommerblühende Gehölze wie Schmetterlingsstrauch, Bartblume, Blauraute, Rispenhortensie und Hibiskus dürfen jetzt ordentlich zusammengestutzt werden. Durch einen kräftigen Rückschnitt bewirkt man einen kompakten Wuchs.

Jedoch Finger weg von frühjahrsblühenden Sträuchern wie Forsythie, Spirea und Edelflieder: Hier würde man mit einem Frühlingsschnitt nur die bereits im Herbst angelegten Blüten abschneiden. Frühblühende Sträucher schneidet man "in the green" gleich nach der Blüte.

Die Schneckenplage soll gleich erst gar nicht aufkommen, daher gehört bereits jetzt Schneckenkorn im Garten verteilt. Das Motto lautet "Mäßig, aber regelmäßig". Das Korn nicht dorthin streuen, wo die Schnecken nicht sein sollen, sondern dorthin, wo sie herkommen. Schließlich sind die meisten Schneckenkörner Ködermittel, die die schleimigen Viecher anziehen. Man muss ihnen den Weg zum Salat nicht auch noch markieren.

Also raus auf den Balkon oder in den Garten: Es gibt viel zu tun!



Quelle: SN