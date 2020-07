Beauty: Der Sommer kann sich sehen lassen

Es ist Sommer. Die Tage werden gefühlt länger. Die Sonne scheint. Und Make-up-Farben entfalten einmal mehr ihre ganze Pracht.

Der Sommer 2020 ist kein Sommer, wie er früher einmal war. Einerseits. Andererseits ist er das natürlich schon. Und auch wenn die Umstände heuer ganz besondere sind: Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die gute Laune. Und mit den länger werdenden Tagen steigt die Lust auf ein wenig "dolce vita". Als Mittel zum Zweck empfehlen sich die Trendlooks. Denen es ausgesprochen gut gelingt, mit subtiler Eleganz, dezentem Glamour und einer Prise Exzentrik dem bislang üblichen sommerlichen "Normalzustand" zu einem Comeback zu verhelfen.



Der Teint: Zärtlich von der Sonne geküsst

Wie ein roter Faden ziehen sich Produkte, die dem Teint zarte Bräune und Frische schenken, durch die Make-up-Kollektionen. Diese Bronzer sind meist sehr feine Puder, manchmal auch zarte Cremes, die die Haut gleich mehrfach strahlen lassen: zum einen durch die verwendeten Farbpigmente (Gold, Perlmutt), dann durch die Finishes, die glänzend oder matt sein können. Und: Bronzer lassen die Haut auch strahlen, weil sie auch mit Feuchtigkeit versorgen.

Damit das Ergebnis natürlich aussieht, ist es wichtig, den richtigen Farbton auszuwählen. Bronzer - wie übrigens auch alle anderen Arten von Foundation - eignen sich nämlich nicht dazu, Bräune vorzutäuschen. Deshalb sollte das Produkt nur ein ganz klein wenig dunkler als der Teint sein. Bronzer zaubern nicht nur einen Hauch Sommer ins Gesicht. Man kann sie auch dazu benutzen, die Konturen des Gesichts zu betonen (Contouring). Fehlt nur noch Blush in zartem Rosé, Pfirsich oder Koralle und fertig ist der Sommerteint.



Die Lippen: Eine delikate Versuchung

Die Lippen tragen, was sie wollen. Und zwar nicht nur so unterschiedliche Farben wie Rot, Koralle, Fuchsia, Pink oder den Sommerklassiker Nude. Und das nicht nur mit klassischen Lippenstiften, sondern mit Gloss, mit Hochglanz-Lippenstiften, sogenannten Lip-Tints oder dezent getönten Balms, die die Lippen nicht nur mit mehr oder weniger viel Farbe veredeln, sondern auch mit sehr viele Pflege (Hyaluronsäure, Öle, Aloe Vera etc.) verwöhnen.



Die Augen: Natürlich schön

Der natürlich frische Teint spiegelt sich - bis auf wenige Ausnahmen aus intensiv pigmentierten, glitzernden Lidschatten - auch auf den Augenlidern. Unterschiedliche Beige- und Braunnuancen, die mit elegantem Elfenbein und einem Lidstrich in Braun oder Kupfer kombiniert werden können, sorgen für einen subtil eleganten Blick. Ein Lidstrich in Blau oder sattem Lila sowie Lidschatten in Pink oder Orange, die ebenfalls Trendfarben sind, verleihen dem Blick deutlich mehr Drama und Exzentrik.





Die Nägel: Fröhliche Sommerfarben

Den Nägeln kann es heuer gar nicht frisch und frech genug sein. Orange, Fuchsia, Korallenrot, Rosa oder Türkis bringen sommerleichte Lässigkeit und einen Hauch Übermut auf zart gebräunte Hände und Füße.