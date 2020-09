Beauty: Freudenfest für Klassiker

Was haben Isabella Rossellini und Penélope Cruz, Jean Paul Gaultier und Frédéric Malle gemeinsam? Die Marken, für die sie stehen, feiern runde Geburtstage.



Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Vor allem, wenn es sich um runde Geburtstage handelt. Auch oder gerade in Zeiten wie diesen. Erst recht, wenn es Marken und ihre Produkte sind, die die Korken knallen lassen. Denn solche runden Geburtstage lassen sich völlig unbeschwert genießen.



30 Jahre "Trésor" von Lancôme

"Trésor", die Duftikone von Lancôme, wird heuer 30 Jahre alt. Der elegante, leichte, zart romantische Duft wurde von Sophia Grojsman aus Blüten (Rose, Aprikose, Pfirsich, Maiglöckchen), Vanille, Iris, Sandelholz und Moschus komponiert und gilt heute als Klassiker. Mindestens so berühmt wie der Duft ist das Gesicht, das für "Trésor" im Jahr 1990 geworben hat: Isabella Rossellini. Seit 2010 ist Penélope Cruz das Gesicht des Dufts. In der Geburtstagskampagne gibt es ein Wiedersehen mit beiden Musen.



20 Jahre "Editions de Parfums" von Frédéric Malle

Mit einem völlig neuen Duftkonzept sorgte Frédéric Malle im Jahr 2000 für Aufregung in der Branche. Als Gegenbewegung zu kurzlebigen Dufttrends setzt er mit seinen "Editions de Parfums" auf Klasse. Malle, dessen Großvater Serge Heftler Parfums Christian Dior gegründet hat, ist, obwohl in der Branche groß geworden, kein Parfümeur, sondern Verleger. Nur eben nicht von Büchern, sondern von Düften. Das Konzept ist ebenso simpel wie genial: Große Parfümeure dürfen für die "Editions" Düfte kreieren, die sie immer schon machen wollten. Die Liste seiner Parfümeure liest sich wie das Who's who der Branche: Jean-Claude Ellena, Edmond Roudnitska, Michel Roudnitska, Dominique Ropion, Olivia Giacobetti, Pierre Bourdon oder Ralf Schwieger, um nur einige zu nennen. Zum Geburtstag werden sieben der beliebtesten Kreationen ("Bigarade Concentrée", "Vétiver Extraordinaire", "French Lover", "L'Eau d'Hiver", "Musc Ravageur", "Carnal Flower" und "Portrait of a Lady") in einer 100-Milliliter-Version auf den Markt gebracht. "Editions de Parfums Frédéric Malle" ist in Österreich exklusiv bei Le Parfum in Wien (www.leparfum.at) erhältlich.



25 Jahre "Le Mâle" von Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier, mit 68 Jahren immer noch das Enfant terrible der französischen Mode, hat 1995 mit "Le Mâle" einen Herrenduft auf den Markt gebracht, der ebenfalls für Furore sorgte. Zum einen wegen des Flakons - ein gläserner Torso im Matrosenshirt. Und dann natürlich wegen des Dufts, der nach Gaultiers Vorstellung die Sinnlichkeit eines sonnenverwöhnten, nackten Männerkörpers am Strand hervorrufen sollte. Parfümeur Francis Kurkdjian zeigte für "Le Mâle" traditionellen Lavendel von einer ganz neuen Seite. Der Auftakt ist frisch mit Minze, Beifußkräutern, Bergamotte und Kardamom. Dann schmiegt sich Lavendel an Orangenblüten. Moschus, Ambra, Vanille und Tonkabohne bilden die üppige Basisnote. "Le Mâle" wird heuer 25 Jahre alt und gilt als Klassiker.



10 Jahre "EGF Serum" von Bioeffect

Großen Grund zur Freude hat die aus Island stammende Marke Bioeffect. Das "EGF Serum", das erste und mittlerweile mit vielen Preisen ausgezeichnete Produkt der Marke, feiert seinen zehnten Geburtstag. EGF bedeutet "Epidermal Growth Factor" und das ist ein in der menschlichen Haut vorkommendes Protein, das die Produktion von Kollagen und Elastin steigert - was für die Gesundheit, Dichte und Jugendlichkeit der Haut nicht ganz unwesentlich ist. Zum Geburtstag kommt nun eine Limited Edition auf den Markt, die nicht nur den EGF aus schwarzer Gerste, sondern auch eine doppelt so hohe EGF-Konzentration enthält. Verpackt in einem Flakon und einer Skulptur, die die isländische Künstlerin Shoplifter entworfen hat. Bioeffect ist in Österreich exklusiv bei Nägele & Strubell erhältlich.



10 Jahre "Aventus" von Creed

Mit dem Herrenduft "Aventus" gelang dem 1799 gegründeten House of Creed ein Meilenstein der Duftbranche, der innerhalb kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten Herrendüfte avancierte und heute ein weltweit gefeierter Klassiker ist. Der Duft wurde von Olivier Creed gemeinsam mit seinem Sohn Erwin als aromatischer Fougère-Duft mit Bergamotte, Apfel, schwarzer Johannisbeere und Ananas in der Kopfnote, Jasmin, Rose, Birke und Patschuli in der Herznote und Eichenmoos, Ambergris, Moschus und Vanille in der Basis kreiert. Zum Geburtstag gibt es eine Sonderedition, die man in der gehobenen Parfümerie und in der Creed-Boutique in Wien entdecken kann.



20 Jahre "Luminous Silk Foundation" von Giorgio Armani Beauty

Das Symbol von Giorgio Armanis Vision von Schönheit feiert seinen 20. Geburtstag: "Luminous Silk Foundation" steht für zwei Dekaden natürlich-makellosen Teint mit perfektem Seidenglanz, inspiriert von Charmeuse-Seide. Giorgio Armani nimmt diesen 20. Geburtstag zum Anlass, die Linie mit der Einführung des "Luminous Silk Multi-Purpose Concealer" zu erweitern. Der neue Concealer verleiht das typische Strahlen des Teints und kann auch aus Highlighter verwendet werden.



30 Jahre "Compagnie de Provence"

"Compagnie de Provence", die Marke aus Marseille, die den ikonischen Seifenwürfel ("Savon de Marseille") neu interpretierte und 1990 von zwei Freunden gegründet wurde, wird heuer 30 Jahre alt. Zum Geburtstag gibt es eine sechsteilige Limited Edition, die Marie Doazan, eine Künstlerin aus der Provence, gestaltet hat. Zudem wurden drei neue Düfte für die "Liquid Marseille Soap" und die "Moisturizing Hand & Body Lotion" kreiert: "Bors de Mer" mit fruchtigen, aquatischen Noten in Kombination mit frischer Zitrone, "Escale Aromatique" mit Orange und Verbene sowie "Bouquet de Pivoines" mit Pfingstrose, Rose, Bergamotte und schwarze Johannisbeeren. Die Marke ist exklusiv bei Marionnaud erhältlich.



10 Jahre "Abeille Royale" von Guerlain

Bereits vor über zehn Jahren hat die französische Traditionsmarke Guerlain begonnen, die Eigenschaften von Honig zu untersuchen. Unter der Leitung von Frédéric Bonté fand die Guerlain-Forschung heraus, dass Honig sowohl eine heilende wie auch hautreparierende Wirkung hat und nicht nur die Narbenheilung beschleunigt, sondern ebenso den Zeichen der Hautalterung entgegenwirkt. Daraus ist die Linie "Abeille Royale" entstanden, die heuer, zum zehnten Geburtstag, um zwei Produkte erweitert wird: Die "Fortifying Lotion" mit Gelée royale und 98 Prozent Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und das "Cleansing Oil", ein Make-up-Entferner, der sogar wasserfestes Make-up sanft von Gesicht, Augen und Lippen entfernt.



111 Jahre Labello

Klein, blau, handlich - seit 1909 hat die Lippenpflege Labello, eine Marke von Beiersdorf, eine große Mission: die Lippen schön zu pflegen. Das ist nicht nur ein Versprechen, sondern auch der Markennamen selbst: Das Wort Labello leitet sich von den lateinischen Wörtern "labium" (Lippen) und "bellus" (schön) ab. Hergestellt werden die Lippenpflegestifte von Beiersdorf in Hamburg und zwar täglich mehrere Hunderttausend Stück. Allein in Österreich werden pro Jahr rund 1,9 Millionen Labellos verkauft. Zur Wahl stehen heute fast 20 verschiedenen Labello-Produkte, die seit Herbst 2018 mit natürlich gewonnenen Inhaltsstoffen - also ohne Mineralöle - hergestellt werden.



120 Jahre Eucerin

Die Marke Eucerin hat ihren Ursprung in einer Apotheke, geführt von Paul C. Beiersdorf in Hamburg. Im Jahr 1900 meldete der junge Chemiker Dr. Isaac Lifschütz ein Patent für einen Emulgator an: Eucerit, eine medizinische Revolution. Denn dank Eucerit verfügte man zum ersten Mal über ein Verfahren, um stabile Wasser-in-Öl-Emulsionen herzustellen. Eucerit bildete folglich die Grundlage aller Beiersdorf-Produkte der damaligen Zeit. Meilensteine der Marke Eucerin sind die "pH5 Salbe", der dann eine Lotion und eine Creme folgten, Sonnenschutzprodukte (Eucerin Sun), die Hyaluron-Filler-Linie, die Feuchtigkeitspflege "AQUAporin Active", "Even Brighter" oder "Anti-Pigment" (gegen Hyperpigmentierung). Und man merkt an der Ausrichtung der Produkte, dass sich Eucerin vor allem als medizinische Hautpflege versteht, wovon allerdings nicht nur Problemhaut profitiert.