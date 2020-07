Beauty: Sonnenbaden leicht gemacht

Sommer, Sonne, Sonnenbrand? Kommt leider immer wieder vor. Sollte es aber nicht. Damit die Haut schön braun und nicht schön rot wird, sind nämlich nur ein wenig Vernunft und gute Sonnenschutzprodukte nötig.

Alle Jahre wieder sieht man sie. Menschen, die nach einem perfekten Sommertag gut sichtbare Zeichen dieses perfekten Sommertags tragen: verbrannte Haut an der Stirn, an der Nase, an den Schultern und an den Beinen. Wir lieben die Sonne und können, wie es aussieht, einfach nicht genug davon bekommen. Sonne schmeichelt der Seele. Sonne macht gute Laune. Sonne macht braune Haut und gebräunte Haut ist immer noch ein sehr beliebtes Urlaubssouvenir. Aber mit der Sonne verhält es sich wie mit allen anderen Genussmitteln: Zu viel ist nicht gut. Wer die angenehmen Seiten der Sonne unbeschwert genießen will, sollte ein paar simple Regeln befolgen.



Sonne auf der Haut

Trifft Sonnenlicht auf die Haut, ergreift die Haut sofort Schutzmaßnahmen, denn die UV-Strahlung des Lichts ist für sie - anders als für uns - kein Vergnügen, sondern eine Gefahr, vor der sie sich schützen muss. Deswegen sorgt sie für eine Verdickung ihrer Hornschicht und bildet eine Lichtschwiele. Deswegen produziert sie auch den Farbstoff Melanin, dessen wichtigste Aufgabe es ist, den Zellkern vor Schaden zu bewahren. Als Nebeneffekt wird die Haut braun.

Aber all diese "hausinternen" Bemühungen sind zum Scheitern verurteilt, weil sie nicht schnell genug zur Verfügung stehen. Bis es so weit ist, ist die Haut der Sonne weitgehend schutzlos ausgesetzt. Das Sonnenlicht, in dem wir so gern baden, setzt sich aus ultravioletter (UV) Strahlung, dem sichtbaren Licht und Infrarotstrahlung zusammen. UV-B-Strahlen beispielsweise sind energiereich und für die Bräunung der Haut verantwortlich. Sie verursachen aber auch Sonnenbrand und schädigen die Erbsubstanz. UV-A-Strahlen sind energieärmer, dringen aber tief in die Haut ein. Auf ihr Konto gehen vorzeitige Hautalterung, Pigmentflecken und Sonnenunverträglichkeiten. Infrarotstrahlung und sichtbares Licht erhöhen den oxidativen Stress, was die Haut schädigen kann. Man kann es auch so sagen: Gut 80 Prozent aller sichtbaren Zeichen der Hautalterung haben ihre Ursache in zu viel Sonne. Daraus ergibt sich: Die Haut muss in der Sonne vor der Sonne geschützt werden.



Sonne - eine Frage der Verträglichkeit

Man kennt das: Die einen werden schnell braun, die anderen schnell rot. Ursache ist die individuelle Sonnenempfindlichkeit, die von Hauttyp zu Hauttyp unterschiedlich ist. In unseren Breiten gibt es vier Hauttypen. Hauttyp I ist rothaarig oder blond, hat sehr helle Haut, helle Augen und viele Sommersprossen. Er wird gar nicht braun, sondern sofort rot. Seine Eigenschutzzeit liegt bei nur fünf bis zehn Minuten. Eigenschutzzeit nennt man die Zeit, in der man ungeschützt in der Sonne bleiben kann, ehe es zu Hautrötungen kommt. Hauttyp II hat helle Haut, blaue Augen und blondes bis hellbraunes Haar. Er bräunt langsam und bekommt auch eher schnell einen Sonnenbrand. Seine Eigenschutzzeit: zehn bis 20 Minuten. Hauttyp III zeichnet sich durch brünettes, dunkelblondes bis braunes Haar, getönte Haut und braune oder graue Augen sowie schnelles Braunwerden aus. Er bekommt selten einen Sonnenbrand und hat eine Eigenschutzzeit von 20 bis 30 Minuten. Hauttyp IV mit dunklem Haar, dunklen Augen und oliv- bis dunkelbrauner Haut verträgt Sonne mit einer Eigenschutzzeit von 30 bis 40 Minuten sehr gut.



Die perfekte Formel

Die Eigenschutzzeit ist auch wichtig bei der Wahl des Sonnenschutzes bzw. des Lichtschutzfaktors (LSF, SPF), bei dem es unterschiedliche Schutzstufen gibt, die von leicht (6-10) über mittel (15-25) bis hoch (30-50) bzw. sehr hoch (50+) reichen. Die einfache Formel lautet: Eigenschutzzeit x Lichtschutzfaktor = die maximal mögliche Zeit, die man in der Sonne sein kann, ohne dass es zu Schäden kommt. Vorausgesetzt, der Sonnenschutz wird in ausreichender Menge (6 Esslöffel für den Körper eines Erwachsenen) aufgetragen. Zu wenig Sonnenschutz kann die Wirkung dramatisch verringern. Mehrmaliges Nachcremen ist (wegen Aufenthalten im Wasser, wegen Reibung auf dem Badetuch, wegen Schwitzen) erwünscht, verlängert die "erlaubte Zeit", die im Idealfall immer unterschritten werden sollte, aber nicht.



Sonnenschutz-Trend: 50 ist das neue 30

Empfohlen wird auch, die Haut langsam an die Sonne zu gewöhnen. Das geschieht einerseits durch die Verwendung von Sonnenschutzprodukten mit hohem Lichtschutzfaktor (50), auf der anderen Seite dadurch, dass man beispielsweise die sonnenintensivste Zeit (11 bis 15 Uhr) im Schatten verbringt, wo immer noch 50 Prozent des Sonnenlichts auf die Haut treffen - man wird also auch im Schatten braun.

Wie schon in den vergangenen Jahren liegt der Fokus bei neuen Sonnenschutzprodukten auf mehreren Bereichen. Sonnenpflege für empfindliche Haut ist ein Thema, das immer mehr Menschen betrifft, insofern kommen immer mehr Sonnenschutzprodukte mit mineralischen (anstatt mit chemischen) Filtern auf den Markt. Auch dass Produkte mit hohen Lichtschutzfaktoren (30, 50) boomen, und zwar nicht nur im Sommer, sondern als Zusatz zur täglichen Hautpflege das ganze Jahr über, könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Schattenseiten der Sonne ernst genommen werden. Auf den Wunsch nach Komfort und ein gutes Hautgefühl nimmt moderner Sonnenschutz natürlich auch Rücksicht. So ist es heute Standard, dass Sonnenschutz (selbst Öle) rasch einzieht, dass er sich nicht klebrig anfühlt oder "weißelt", dass er die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und die Bräune intensiviert.