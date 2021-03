Beauty: Trendlooks in voller Blüte

Die Natur ist in vielem Vorbild. Auch die aktuellen Make-up-Trendlooks ließen sich von der zarten Pracht, die sich nun entfaltet, inspirieren.

Der Lauf der Natur, das verlässliche Kommen und Gehen der Jahreszeiten, zählt derzeit zu den wenigen wirklich schönen Konstanten in unserem Leben. Aber nicht nur das. Die Natur entpuppt sich als Zufluchts- und Hoffnungsort und stellt ein wertvolles Stück der Normalität dar, nach der wir uns sehnen. Davon abgesehen ist sie ein Wunder.





Flower Power

Dieses Wunder, das die Natur nun ungemein facettenreich vor unseren Augen ausbreitet, feiern die Make-up-Trendlooks des Frühlings. Und damit zarte Blumen und Blüten, die sich unter noch manchmal widrigen Umständen vorsichtig, aber unbeirrbar entfalten, um dann in voller Pracht zu erstrahlen. Man kann das durchaus als Analogie zu den Frauen, für die die Looks gemacht wurden, werten. Die sich ja auch immer wieder (bzw. immer noch) aufs Neue Herausforderungen stellen (müssen), die sie als Ausdruck ihres Selbstverständnisses zu meistern wissen. Oder es zumindest versuchen.





Les Fleurs de Chanel

Für die Frühjahr-Sommer-Kollektion 2021 erkundeten Lucia Pica, Chanels Global Creative Make-up und Colour Designer, und das Make-up Creation Studio von Chanel die große, weite Welt der Blumen, darunter Pfingstrosen, Iris, Anthurien, Stiefmütterchen und Nelken und selbstverständlich auch die Kamelie, bekanntlich Coco Chanels Lieblingsblume. Herausgekommen ist eine Kollektion, die zart und leuchtend ist, in der warme und kalte Nuancen gemixt werden, in der Glanz mit erdigen Untertönen eine Verbindung eingeht. Warm und intensiv mit leuchtendem Rot und Mohnorange zeigen sich Lippen und Nägel, die Augen spielen mit erdigen Facetten von Terrakotta, Pfirsichrosé, mattem Rosenholz und schimmerndem Roségold - intensiv und geheimnisvoll. Eine starke Farbe, nämlich koralliges Orange, dient als Blush. Ihr steht ein dezent goldenes Pfirsichrosa als Highlighter gegenüber.





Pure Glow von Christian Dior

"Dieses Wiedererwachen der Sinne lässt mich an eine moderne Blumenfrau denken, deren Schönheit in einer Kombination aus Anmut und Stärke besteht." Sagt Peter Philips, bei Dior verantwortlich für Make-up. Frische Farben wie Rosa, Pfirsich und Rosé, Aubergine und Gold sowie Nudetöne lassen die Augen strahlen. Der Teint präsentiert sich völlig natürlich, lediglich mit einem Hauch Frische. Rosig, weil die Lippen tatsächlich nur mit Rosa und Rosé dezent veredelt werden.





Claudette Collection von François Nars

Raffinierte Eleganz und die Kraft des persönlichen Stils - das ist die "Claudette Collection" des Make-up-Virtuosen François Nars, inspiriert von Claudette, seiner Mutter und Muse. Von Nostalgie und dem respektlosen Geist des Pariser Rive Gauche der 1970er-Jahre geprägt, zeichnet jeder Farbton das Porträt eines kompromisslosen Stils und bedingungsloser Liebe. Dazu gehören Nude Pink, Beerenrot und warmes Ziegelrot auf den Lippen, Pfirsich und Amber auf den Wangen und auf den Lidern Champagner, Taupe und verschiedene Nuancen von Braun. Nars ist exklusiv bei Douglas, Mariahilfer Straße 84 in Wien oder unter www.douglas.at erhältlich.





Feel This Bloom Obsession von Artdeco

Die Frühjahr/Sommer-Kollektion "Feel This Bloom Obsession" von Artdeco entführt in eine Welt voller prächtiger Pfingstrosen, was folgerichtig verschiedene Pink- und Rosénuancen sowie pastelliges Blau und Grün sowie harmonische Nudetöne auf Lippen, Lider und Fingernägel bringt.





Saturated Softness von Make up Factory

Der Look von Make up Factory gewährt Eintritt in eine zurückhaltende Welt von perligen und matten Tönen. Geerdete und nostalgisch anmutende Farbtöne, die sich beruhigend und vertraut anfühlen und sich mit gesättigten Farben kreuzen. Auf den Lidern sorgen matte Farben wie Offwhite und kräftiges Braun für Intensität, während strahlendes Grün und perliges Rot für Leuchtkraft sorgen. Pink, Nude, klassisches Rot und Rosé verschönern die Lippen, ein frischer Rosenton und ein dunkles Rosa machen dasselbe mit den Wangen.





ME von La Biosthétique

ME nennt La Biosthétique seine Make-up-Kollektion für Frühling und Sommer 2021 und präsentiert wie gewohnt nicht nur einen, sondern drei ausdrucksstarke Looks, nämlich "Fresh", "Vibrant" und "Strong", die der internationale Make-up Artist Steffen Zoll kreiert hat. Leuchtende Farben wie Limette, Orange oder Saphirblau werden mit neutralen Farben wie Caramel, Braun und Grau in Szene gesetzt und ergeben strahlende Kombinationen, die die natürliche Schönheit hervorheben.