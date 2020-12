Biodiversität: Einfach zurücklehnen und die Vielfalt walten lassen

In den letzten Jahren war vor allem das Thema Klimaschutz ein viel diskutiertes Thema. Dabei mitgeschwungen sind oft Begriffe wie Artenvielfalt und Biodiversität. Was steckt hinter der biologischen Vielfalt und warum ist es zum Wohle des Menschen wichtig, Arten und Ökosysteme zu schützen? Jeder Einzelne kann dazu beitragen, dass eine hohe Biodiversität erhalten und das Artensterben aufgehalten wird.

Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Arthur Schopenhauer

Wie oft hört man sich selbst oder die Umgebung den Satz sagen: "Das ist sowas von unnötig". Das kann die Spinne sein, vor der man sich angeekelt abwendet. Das können kleine Schnecken sein, die sich zwischen den frischen Salatblättern verstecken und einem das Kochen mühsamer machen. Es kann aber auch das Grün sein, welches sich zwischen den Betonplatten auf der Terrasse durchdrängt und die Optik zerstört. Um die Natur halbwegs in Schach zu halten, bringen wir kurz gesagt einfach 'Ordnung' in die Sache. Es wird gemäht, verräumt, gezupft und betoniert. Und damit das schlechte Gewissen sich nicht durchkämpft wie das Unkraut im Garten, leistet man den grünen Beitrag durch das Pflanzen einer Thujenhecke, die zusätzlich auch gleich den Blick der Nachbarn abfängt. Soll sie nur kommen, die Natur - unsere Gärten sind für jeglichen 'feindlichen' Angriff gewappnet.

Das klingt jetzt natürlich alles ein wenig so, als würden wir die Natur genau so haben wollen, dass sie perfekt zu uns passt - sie soll einfach nicht 'unnötig' sein. Sie sollte sich uns einfach anpassen - unserer Vorstellung von Perfektion entsprechen. Und Insekten, Misthaufen Totholz, wilde Blumenwiesen und Co, entsprechen diesem Bild einfach nicht.



"Ich kann doch in meinem Garten und auf meinem Grundstück tun und lassen was ich will", geht es jetzt vielleicht dem Einen oder Anderen durch den Kopf. Keiner kann einen daran hindern den Rasen auf wenige Millimeter zurückzuschneiden, sodass sich ein Käfer zwischen den Grashalmen fühlt wie ein Erwachsener zwischen Kleinkindern. Unauffällig geht anders. Alles soll am besten so sein, dass es wenig Arbeit macht und jederzeit gepflegt aussieht - sollten die Nachbarn doch mal ihre Köpfe durch die Hecke stecken.

Wir sollten uns aber im Zuge dieser Suche nach Perfektion und Ordnung auch vor Augen führen, wem wir damit schaden. Spoiler: Uns selbst!



Was versteht man unter Artenvielfalt und Biodiversität?

Die Begriffe Artenvielfalt und Biodiversität werden gerne gleichgesetzt, doch bei genauer Betrachtung ist Artenvielfalt ein Teil der biologischen Vielfalt (Biodiversität). Unter Biodiversität versteht man die Vielfalt an Lebensräumen und Ökosysteme sowie die genetische Vielfalt innerhalb und zwischen den einzelnen Arten. Diese Aspekte stehen in ständiger, gegenseitiger Wechselwirkung und sind Voraussetzung für Evolution und Leben, so wie wir es heute kennen. Leben in allen Facetten - von Tiere und Pflanzen bis hin zu Pilzen und Mikoorganismen.

Auf unserer Erde haben sich im Laufe der Erdgeschichte ein Artenreichtum sowie hochkomplexe Ökosysteme entwickelt - am Festland sowie im Wasser. Betrachten wir zum Beispiel ein Ökosystem mit der weltweit wohl größten Artenvielfalt, die tropischen Regenwälder. Schätzungen zufolge bieten die Regenwälder einen Lebensraum für rund 75 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten der Erde. Forscher vermuten, dass sich auf einem Hektar über tausend verschiedene Pflanzenarten und mehr als 40.000 Insekten befinden.



Artenvielfalt in Österreich

In Österreich gibt es vielleicht keinen Regenwald, doch wir haben eine Vielzahl an kleinen Ökosystemen, die eine breite Artenvielfalt beherbergen. Richten wir unseren Blick zum Beispiel ins niederösterreichische Weinviertel. Dort wo die March die Grenze zur Slowakei und die Thaya die Grenze zu Tschechien bilden, dort liegt das Europaschutzgebiet "March-Thaya-Auen". Für den Vogelschutz sind die March-Thaya-Auen das wichtigste Auengebiet Österreichs. Das Gebiet hat für eine Reihe an Arten eine naturschutzfachliche Bedeutung. So leben laut WWF rund 500 gefährdete Tier- und Pflanzen in der in Österreich einzigartigen Auenlandschaft.

Durch die Intensivierung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten sowie diverse Regulierungsmaßnahmen, gingen wertvolle Lebensräume, wie Feuchtwiesen, verloren. So wurde in den 80er Jahren die Thaya begradigt und dabei um mehrere Kilometer verkürzt. Im Zuge der Regulierungen wurden auch beide Flüsse vertieft um einen Einfluss auf die Hochwässer zu nehmen. Laut Experten führten die Anpassungen zu einer Veränderung im Fischbestand durch schlechtere Laich-Bedingungen. Und dies ist nur ein Beispiel von vielen, in welchem der Eingriff wenig oder keinen Nutzen hatte - auf den ersten Blick vielleicht nur für die Natur, doch wer die Relevanz von Biodiversität langsam versteht, der sieht auf den zweiten Blick auch die dramatischen Folgen für den Menschen.



Warum brauchen wir Artenvielfalt auf der Erde?

Es würde viel zu lange dauern diese Frage so ausführlich zu beantworten. Warum? Laut Wissenschaft gibt es rund 9 Millionen Arten auf der Erde - etwa 6.5 Millionen an Land und zirka 2.5 Millionen im Wasser. Die Wechselwirkungen der einzelnen Arten und Ökosysteme aufzuzeigen und anzuführen, wie alles unser Leben beeinflusst und ermöglicht, würden jeden Rahmen sprengen. Um die Relevanz einer Vielfalt trotz allem zu veranschaulichen, werfen wir einen schnellen Blick auf die Abhängigkeit jedes einzelnen Menschen von den bereitgestellten Leistungen der natürlichen Ökosysteme.

Unser aller Wohlergehen hängt mitunter von einer intakten Natur und ihrer Vielfalt ab, denn sie stellt uns Nahrungsmittel bereit, reguliert den Wasserhaushalt und das Klima, bildet Sauerstoff, schützt vor Naturkatastrophen, liefert Arzneimittel und sorgt für die Fruchtbarkeit des Bodens. Rund 75% aller Nahrungspflanzen hängen von der Bestäubung durch Tiere ab. Die Liste kann noch weiter fortgeführt werden, doch dies veranschaulicht, dass wir ohne Artenvielfalt und Lebensräume, um diese zu schützen, nicht überleben können. Jede einzelne Art spielt in ihrem Ökosystem eine tragende Rolle - zerfällt dieses komplexe System aufgrund z.B. des Einflusses der Menschen, folgt ein Ungleichgewicht mit drastischen Folgen.



SN/unsplash Ein ausgewachsener Baum liefert in etwa so viel Sauerstoff, wie 10 Menschen zum Atmen brauchen.

Warum wir am Verlust der Vielfalt nicht ganz unschuldig sind

Wie die Deutsche Bundeszentrale für politische Bildung berichtet, hat sich der Artenverlust seit des Auftretens des modernen Menschen beschleunigt. Experten gehen davon aus, dass die Aussterberate 100-fach schneller ist als die natürliche Aussterberate sein sollte. Arten sind immer wieder ausgestorben um Platz für neue Organismen zu schaffen, doch die heutige Entwicklung hat wenig mit einer "natürlichen Auslese" zu tun.

"Der anhaltende Verlust der biologischen Vielfalt wird unsere Fähigkeit zur Armutsbekämpfung, zur Nahrungsmittel- und Wassersicherheit, zur menschlichen Gesundheit und zum übergeordneten Ziel, niemanden zurückzulassen, untergraben", so Robert Watson, ehemaliger Vorsitzende des Weltbiodiversitätsrat (IPBES).

Ein essentieller Faktor beim Verlust der biologischen Vielfalt ist unter anderem die Landwirtschaft. Durch den Einsatz von Pestiziden und Waldrodung wurden und werden Lebensräume zerstört und Wildbestände dezimiert.



Wie kann die Artenvielfalt und der Erhalt von Ökosystemen gewährleistet werden?

Im Jahr 2012 wurde der Weltbiodiversitätsrat von der UN gegründet und hat die Aufgabe, Wissen zu Trends und Status zusammenzustellen und Handlungsempfehlungen für politische EntscheidungsträgerInnen zu entwickeln. Laut dem österreichischen Bundesministerium (Österreich ist seit 2014 Mitglied) stehen folgende Botschaften dabei im Mittelpunkt:

Der zunehmende Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistungen

Das Aussterben von weltweit ca. 1 Million Arten

Aus dem Verlust resultierende wirtschaftliche, ökologische und soziale Konsequenzen

Hauptursachen: Landnutzungsänderungen, Klimawandel, Verschmutzung

Ziele können nur durch eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen, von Wirtschaft und Gesellschaft, erreicht werden

SN/unsplash Das bisschen ’Durcheinander’ im Garten ist eine Nist- und Überwinterungshilfe für viele Lebewesen.

Und was kann jeder Einzelne sowie Unternehmen für den Erhalt der Artenvielfalt tun? Und hier kommen wir auf den Spoiler vom Anfang des Artikels zurück. Es ist an der Zeit der Natur den Vortritt zu geben und unsere Vorstellungen von Perfektion und Ordnung zurückzustellen. Ein paar Quadratmeter voll wild wuchernder Wildblumen am Grundstück, ein Haufen Totholz und ein Tümpel können Lebensräume schaffen und im Winter das Überleben von Lebewesen sichern. Weitere Maßnahmen die den Erhalt der Vielfalt unterstützen:

Reduktion von Plastik: Mikroplastik ist eine Belastung für Mensch, Tier und Natur.

Muskelkraft statt Auto: Mit dem Fahrrad fahren tut der eigenen Gesundheit und der Umwelt gut.

Bewusst einkaufen: Auf Qualität, Regionalität und nachhaltige, umweltschonende Produktion achten.

Heimische Pflanzen bevorzugen: Heimische Sorten locken Bienen, Schmetterlinge und nützliche Insekten an.

Nisthilfen und Verstecke bieten: Insektenhotels, Laub- sowie Holzhaufen und Co. bieten Schutz und man hat auch gleich eine Ausrede für das "Durcheinander" im eigenen Garten.

Alles was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand. Charles Darwin

Einfach zurücklehnen und die Natur walten lassen - zu unser aller Wohl!