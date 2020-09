Blüten zum Genießen

Blüten essen? Für viele ist das immer noch ein schier unüberwindlicher Moment.

So kann man in Haubenlokalen beobachten, wie (meist männliche) Gäste die bunten Salat- oder Dessertbeigaben aussortieren. Dabei sind viel mehr Blüten essbar, als man denkt. Hier die zehn köstlichsten.

1. Kapuzinerkresse

Ob horstbildend oder rankend, die Blüten schmecken einfach köstlich. Frische Samen lassen sich in Essig einlegen und wie Kapern verwenden.

2. Borretsch

Nicht nur im Garten sind die blitzblauen Blüten herrlich und eine begehrte Nektarquelle für Bienen, im Salat sehen sie dekorativ aus - Blütenblätter von den Hüllblättern trennen, die sind stachelig.

3. Schnittlauch oder Schnittknoblauch

Die frischen Blüten des Schnittlauchs sehen nicht nur gut im Salat aus, sie schmecken auch wie die grünen Teile des Lauchs.

4. Taglilien

Die großen Blüten aus dem eigenen Garten sind im Salat oder auch gefüllt und in Öl gebacken eine interessante Köstlichkeit, die Gäste überrascht.

5. Dahlien

Die Blütenblätter im Salat bringen Farbe in die Schüsseln. Alle Dahlien sind verwendbar. Beim Reinigen sollte man nur auf Ohrwürmer achten, die verstecken sich gern tief drin in den Blüten. Am besten in kaltes Salzwasser legen und danach gut abwaschen.

6. Rosen

Nur die ungespritzten Rosenblüten aus dem eigenen Garten kann man verwenden. Ob als Dessert, Pudding, Sirup, Honig oder auch als Zugabe für Mehlspeisen - der Duft (besonders von den historischen Rosenblüten) ist auch in den Speisen noch betörend.

7. Chrysanthemen

Nicht die Blüten der Chrysanthemen, die man demnächst wieder in Töpfen als typische Spätsommerpflanzen kaufen kann, sind geeignet, sondern nur die selbstgezogenen im Garten - die sind garantiert bio und ungespritzt. Verwendet werden die Blütenblätter für den Salat - damit sie zarter sind, kurz mit kochendem Wasser übergießen.

8. Studentenblume

Die gelben und orangefarbenen Blüten schmecken nicht nur den Schnecken, sondern sind auch eine interessante Beigabe zu Speisen. Jede Sorte hat eine andere Note - ausprobieren!

9. Begonien

Ob die großen Blüten der Knollenbegonie oder die besonders wüchsigen und robusten der Drachenflügelbegonie - alle Blüten lassen sich auch auf dem Teller servieren.

10. Thymian

Als Kraut ist es eine viel geliebte Würzköstlichkeit, doch bei den Blüten schrecken manche zurück. Dabei sind diese winzigen Blütchen besonders köstlich und voller Würzkraft. Gleiches gilt für Lavendel oder Salbei.