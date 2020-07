Boot fahren in Österreich

Seen und die Donau bieten ein abwechslungsreiches Angebot für Wassersportler.

Zu den beliebtesten Segelrevieren zählen der Attersee, Bodensee, Neusiedler See, Traunsee und der Wörthersee. Aufgrund seiner Größe und der Lage zwischen drei Ländern besitzt der Bodensee etwas vom internationalen Flair eines Meeres. Für Segler, Surfer und Motorbootfahrer ist er ein beliebtes Wassersportrevier. Allerdings gelten für Motorboote, Segler und Surfer besondere Vorschriften; diese legt die Bodensee-Schifffahrtsordnung fest. Auf dem See gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. Alle Wasserfahrzeuge, mit Ausnahme von Fahrzeugen ohne Maschinenantrieb und einer Länge von weniger als 2,50 Metern, sind kennzeichnungspflichtig. Mehr Informationen zu den Bestimmungen auf dem Bodensee erteilt die Bezirkshauptmannschaft Bregenz. Zum Befahren des Bodensees ist das Bodenseeschifferpatent Kategorie A oder D erforderlich. Inhaber der Sportbootführerscheine Binnen oder See können ein Mal pro Jahr für einen Monat ein Ferienpatent beantragen. Bei aufziehendem Sturm warnt der Sturmwarndienst mit orangefarbigen Blinklichtern. Die Donau ist auf ihrer gesamten Länge in Österreich schiffbar. Auf der Neuen Donau gibt es Teilbereiche, die nicht von Fahrzeugen mit Motor befahren werden dürfen. Während des Schleusungsvorgangs müssen alle Personen an Deck eine Rettungsweste tragen.

Details zu den in Österreich geltenden Regelungen für Seen und Flüssen finden Sie hier.