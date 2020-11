Der Bratapfel bringt die Liebe in die Küche

Braten kann man so gut wie alles. Aber fast nichts wird ohne Beigabe von Zucker so süß wie der oft sträflich unterschätzte Bratapfel.

Woher kommt der Bratapfel? Die Frage ist schnell beantwortet. Es müssen Hiatabuben gewesen sein, die sich einen kalten Abend am Lagerfeuer versüßen wollten. Die Urversion des Bratapfels ist nämlich kinderleicht. Man muss nur einen Apfel auf einen kleinen kräftigen Ast stecken und diesen dann so lang über das Feuer halten, bis die Schale platzt. Dann ist er fertig. So wie die Hiatabuben ihre Erdäpfel im Sommer zubereitet haben, so taten sie es im Herbst und im Winter mit Äpfeln.

Was den Bratapfel so köstlich macht, das ist die Tatsache, dass er bei Einwirkung von Hitze karamellisiert. Weshalb sich auch nicht jeder Apfel dazu eignet, zum Bratapfel zu werden. Er sollte wirklich süß sein. Einen sauren Apfel müsste man erst recht wieder zuckern. Und er sollte auf gar keinen Fall groß sein. Granny Smith als Bratapfel können Sie zum Beispiel total vergessen. Nehmen Sie eine süße kleine Sorte. Etwa einen Kronprinz Rudolf oder noch besser: einen Grafensteiner.

Außer bei den Kindern waren Bratäpfel früher nur noch bei den älteren Familienmitgliedern beliebt. Der Grund leuchtet ein: Früher hatten die Menschen so etwa ab 50 Jahren kaum noch Zähne. Einen frischen Apfel hätten sie nicht beißen können. Gebraten wird das Fruchtfleisch weich. Was im Winter eine echte Bereicherung des Speiseplans war. Das Schöne am Braten ist, dass man so gut wie alles braten kann. Weshalb sich beim Füllen eines Bratapfels allerhand Möglichkeiten ergeben. Da entfernt man das Gehäuse und füllt es mit Kastanienmark, Preiselbeeren oder Marmelade. Oder mit Gewürzen und Honig, gemahlenen Mandeln oder sonst etwas. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

Früher waren Äpfel übrigens viel kostbarer als heute. Denn die Keller waren zumeist nicht zur langen Lagerung geeignet. Viele waren verschimmelt, weshalb Äpfel hauptsächlich zu Most und Apfelwein verarbeitet wurden. Und Gerichte wie "Hexenschaum" waren richtige Festtagsspeisen.

Der geht übrigens so: Für vier Personen benötigen Sie 500 g Äpfel, 100 g Zucker, 100 g Marillenmarmelade und zwei Eiklar. Die Äpfel im Rohr braten und passieren. Das Eiklar, den Zucker, die Marmelade und die passierten Äpfel mit dem Mixer schlagen, bis ein fester Schaum entsteht. Alles auf vier Glasschüsseln verteilen und servieren. Und vergessen Sie bitte eine Lebensweisheit von George Gordon Byron. Der meinte einmal: "Seit Eva vom Apfel gekostet hat, hängt sehr viel vom Essen ab."