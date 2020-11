Der Millionenstar im Porträt

Die einen finden, dass die Advent- und Weihnachtszeit ohne ihn nicht möglich ist, die anderen können ihn gar nicht mehr sehen.

Doch die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Der Weihnachtsstern steht bei der überwiegenden Mehrheit hoch im Kurs. Ja, er ist unter den winterlichen Zimmerpflanzen mit Sicherheit der absolute Spitzenreiter.

Hier sind zehn Fakten zur beliebtesten Weihnachtspflanze:

1. Woher stammt der Weihnachtsstern?

Aus Mexiko, Zentralamerika und der Karibik. Er wird dort bis zu vier Meter hoch.

2. Wann kam die Pflanze nach Europa?

1804 brachte Alexander von Humboldt ein Exemplar von seiner Amerika-Reise mit.

3. Wie hieß die Pflanze bei den Azteken?

"Cuetlax-xōchitl", die Lederblume. Moctezuma II., der Herrscher der Azteken, verehrte die Pflanze. Sie wurde als Farbstoff zum Bemalen der Tempel verwendet, der Milchsaft zum Bekämpfen von Fieber.

4. Wie giftig ist der Weihnachtsstern?

Der milchige Saft kann Hautreizungen verursachen. Die gezüchteten Kulturformen beinhalten fast keine Stoffe, die für den Menschen gefährlich sind. Hunde und Katzen können allerdings beim Fressen der Blätter Magen-Darm-Probleme bekommen.

5. Wer verwendete die Pflanze als Erstes zur Dekoration?

Nach Überlieferungen waren es die Franziskanermönche, die in Mexiko die Altäre ihrer Missionsstation in Taxco mit den roten Blüten schmückten. Der amerikanische Botschafter in Mexiko, Joel Roberts Poinsett (der Gründer der späteren Smithsonian Institution), brachte erste Stecklinge nach Kalifornien.

6. Wann begann die gärtnerische Kultur?

Anfang des 20. Jahrhunderts hat die deutsche Auswandererfamilie Ecke in Kalifornien begonnen, Schnittblumen des Weihnachtssterns zu verkaufen.

7. Warum gibt es zwei botanische Namen?

Euphorbia pulcherrima - die allerschönste Wolfsmilch - ist der offizielle Name. Poinsettie wird sie genannt, weil der ursprüngliche Entdecker so hieß.

8. Wie viele Pflanzen werden jährlich verkauft?

Man schätzt den Markt weltweit auf etwa 200 Millionen Pflanzen. Damit ist der Weihnachtsstern die meistverkaufte Zimmerpflanze.

9. Gibt es tatsächlich einen Weihnachtssterntag?

Ja, den gibt es, er wird am 12. Dezember gefeiert, dem Todestag von Joel Poinsett - ausgehend von Mexiko, wo die Pflanze "la flor de Nochebuena", die Blume des Heiligen Abends, genannt wird. Seit 2002 wird der Poinsettia Day in den USA zu Ehren des engagierten Züchters Paul Ecke gefeiert.

10. Werden Weihnachtssterne nur zu Weihnachten verkauft?

In Österreich und Deutschland sind sie nach Weihnachten praktisch unverkäuflich. Anders in Frankreich, da wird er auch zum Muttertag als "Etoile d'amour" gern verschenkt.

So wird der Weihnachtsstern gepflegt

Die Poinsettie ist viel robuster, als man meint, hat aber dennoch ein paar Vorlieben: Sie mag Wärme, Staunässe verträgt sie nicht. Wer die Pflanzen kauft, sollte sie bei niedriger Temperatur unbedingt gut einpacken und keinesfalls lang im kalten Auto transportieren. Gießen Sie sie regelmäßig, aber lassen Sie niemals Wasser im Untersetzer oder Übertopf stehen. Kalte Zugluft beim Lüften mag der Weihnachtsstern gar nicht. Wer die Pflanze länger behalten will, sollte sie wöchentlich düngen. Im Frühjahr kräftig zurückschneiden und ab Mai ins Freie stellen. Im Juli noch einmal zurückschneiden und dann ab September ins Haus holen. Keinem Kunstlicht aussetzen, die Pflanze beginnt erst zu blühen, wenn die Nächte länger sind als der Tag.