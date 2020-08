Des Müllers Lust

Weitwandern boomt: Immer mehr Menschen finden heute wieder Gefallen an dem Gedanken, zu Fuß große Distanzen zurückzulegen und mehrere Tage oder sogar Wochen in der Natur unterwegs zu sein. Wege und Routen gibt es zahlreiche.

Bevor unsere Vorfahren vor mehr als 10.000 Jahren sesshaft wurden, legten sie auf der Suche nach Nahrung täglich unglaubliche Strecken zurück. Gemessen an der Mobilität unserer "Urahnen" nimmt sich unsere heutige fast kläglich aus: So zeigen Studien, dass ein Büromitarbeiter durchschnittlich nur noch 700 Meter pro Tag zu Fuß geht. Vielleicht gerade deswegen erfreuen sich alte Pilger- und Wallfahrerwege ebenso wie klassische Weitwanderwege wieder immer größerer Beliebtheit. Legt man die strengen Kriterien des österreichischen Alpenvereins an, muss ein echter Weitwanderweg mindestens 300 Kilometer lang sein und drei Bundesländer berühren. Für all jene, die es mit dieser Definition nicht so streng halten wollen, gibt es natürlich auch Varianten, die ohne alpinistische Vorerfahrung und unter einer Distanz von 300 Kilometern gut zu bewältigen sind. Und auch das "Wie" lässt sich unterschiedlich bewerkstelligen. Ganz auf eigene Faust, mit Schlafsack oder im Zelt, als buchbares Package mit Gepäcktransport und Unterkunft ist fast jede Variante des Wanderns individuell möglich.

Nordalpenweg (01)

Quer durch das Bundesgebiet zieht sich der Nordalpenweg als älteste Höhentransversale der Ostalpen. Im Jahr 1975 eröffnet, erstreckt er sich in 55 Etappen vom Neusiedler See über die nördlichen Kalkalpen bis nach Bregenz am Bodensee. Die rund 1000 Kilometer lange Route führt zum Teil auch hoch hinauf: So gelangt man über den Nordalpenweg im Dachstein- und Hochköniggebiet und auf der Zugspitze auf fast 3000 Höhenmeter.

Zentralalpenweg (02)

Der 1200 Kilometer lange Zentralalpenweg wurde im Jahr 1978 seiner Bestimmung übergeben und verläuft durch acht Bundesländer. In den Hohen Tauern und den Ötztaler Alpen wird die 3000-Meter-Höhengrenze erreicht, was neben der gebotenen Ausrüstung auch Trittsicherheit, Schwindelfreiheit sowie Orientierungsgeschick und Gletschererfahrung voraussetzt.

Mehr Infos:

www.alpenverein.at/weitwanderer/weitwanderwege

www.weitwanderwege.com

Der Salzalpensteig

Ein vergleichsweise junger Weg entstand im Jahr 2015. Der Salzalpensteig erstreckt sich auf einer Distanz von 233 Kilometern zwischen Chiemsee und Dachstein. Der grenzüberschreitende Steig führt in 18 Tagesetappen von Prien am Chiemsee durch den Chiemgau und das Berchtesgadener Land bis nach Obertraun am Hallstätter See am Fuße des Dachsteins. Das bestimmende Thema des Wegs ist das Salz.

Mehr Infos:

www.salzalpensteig.com

Spirituell: Der Jakobsweg

Der Jakobsweg gilt als Königsweg der Pilgerwege. Er besteht aus mehreren europäischen Pilgerwegen, die alle das Grab des heiligen Jakobus in Santiago de Compostella in Spanien als Ziel anpeilen. Quer durch Europa haben sich so bereits im Mittelalter die "Hauptadern" der Wallfahrer gebildet. Der Salzburger Jakobsweg führt durch das Salzburger Seenland in die Stadt Salzburg, weiter nach Großgmain, Bad Reichenhall, Unken und Lofer bis zur Tiroler Grenze.

Mehr Infos:

www.salzburgerland.com/de/jakobsweg-salzburgerland

Quelle: SN