Die jungen Milden

Was man vom Kirchenwirt in Leogang lernen kann. Gute Gastronomen sind Freidenker, die nicht aus dem Rahmen fallen.

Achtung! Das ist eine Warnung. Denn wenn Sie dort sind, dann ist es zu spät. Dem Leoganger Kirchenwirt kann man sich nicht mehr entziehen. Das gilt zumindest für all jene Gäste, die sich in atemberaubend schön renovierten historischen Gemäuern wohl fühlen. Man könnte sagen: Die Hardware stammt aus dem Jahr 1326, die Software von übermorgen. Das Konzept stammt vom Geschwisterpaar Hans-Jörg Unterrainer und Barabara Kottke. Hier haben die Hotelzimmer keine Türnummern. Hier wird im Adlernest übernachtet, im Kaiserzimmer, in der Schreibstube, im Refugium und in Jagd(t)räumen sowieso. Mit der plumpen Zurschaustellung getöteter Wildtiere, wie das in vielen Salzburger Stuben heute leider noch üblich ist, haben die Geschwister nichts am Hut. Wenn schon, dann wird das Wild im Kirchenwirt als Kunst inszeniert - nicht als Trophäe. Sie genießen Respekt - schließlich stammt das Fleisch für die Wildgerichte des Kirchenwirts ausnahmslos aus der eigenen Jagd.