Die Letzten ihrer Art - Friede den Hütten

Hüttenwirt trifft Spitzenkoch. Sepp Forcher über den großen Wert der kleinen Dinge.

Sepp Forcher hat ein Buch geschrieben. Als Titel wählte er Das Salz in der Suppe - Vom großen Wert der kleinen Dinge. Es liest sich großartig.

Jetzt sitzen wir gemeinsam im Gastgarten des Fischerwirts. Forcher blinzelt in die Sonne und sagt: "Über das Salz in der Suppe macht man sich erst Gedanken, wenn sie versalzen ist. Das ist ein kleines Ärgernis. Jedoch eine Suppe ohne Salz? Das gibt genug Stoff für eine kleine Tragödie." Von so einer kleinen Tragödie erzählt er auch im Kapitel "Das vergessene Salz". Da habe ihn seine Frau, die Helli, vom Berglandhaus in Großarl mit einem Einkaufszettel runter ins Tal zum Dorfkramer geschickt. Mehr als zwei Stunden schleppte er die Lebensmittel dann hinauf, um oben festzustellen, dass sie auf das Salz vergessen hatten. "Also eine Stunde hinunter und im Eiltempo wieder zwei Stunden bergauf. So lernte unsereiner die kostbaren weißen Kristalle schätzen", erinnert er sich mit einem sanften Lächeln.